Por onde anda Pedro Gabriel? Veja como está o filho do Zé do Araguaia hoje

Em 1996, Pedro Gabriel interpretou Uerê/Rafael, filho do Zé do Araguaia (Stênio Garcia) em O Rei do Gado. Quase 27 anos depois da exibição original da trama, o ex-ator mirim está sumido da televisão e vive longe dos holofotes enquanto segue outra carreira.

Como está o filho do Zé do Araguaia?

O filho do Zé do Araguaia foi interpretado pelo ator Pedro Gabriel, hoje com 34 anos de idade. Na época em que participou da novela, ele tinha apenas 8 anos. O indígena Uerê foi seu único papel na televisão. Depois do fim da trama de Benedito Ruy Barbosa, ele não emplacou outros papéis na televisão e seguiu no anonimato.

A última entrevista de Pedro Gabriel foi em 2015, no Encontro. Desde então, ele não apareceu mais na mídia. O ex-ator também não está nas redes sociais - o perfil de DJ Torch, nome usado por ele nas noites de Brasília, não possui nenhuma publicação.

Em entrevista à Fátima Bernardes, há oito anos, Pedro relembrou os tempos de ator. "Hoje em dia eu não sou ator, mas continuo trabalhando com cultura, teatro e produção de eventos. Sou DJ", revelou ele na ocasião.

Pedro também revelou que foi difícil ter que lidar com a exposição na época do sucesso da novela. "Foi complicado por não ter maturidade pra lidar com aquele tipo de assédio que eu recebi. Todo mundo me parava na rua, eu tinha que ir e sair mais cedo da escola. Eu gostava de algumas partes, mas de outras não", confessou no programa que foi ao ar há 8 anos.

O rapaz é filho de um ator e diretor de teatro em Brasília. Os produtores da emissora ligaram para o pai de Pedro Gabriel e disseram que precisavam de um ator mirim. "Na época meu pai estava viajando e quem atendeu o telefone [da Globo] foi minha tia. Ela disse: 'pelas características, tem o filho dele'". Pedro passou no teste e ficou com o papel.

O ex-ator tem ascendência indígena - ele é bisneto por parte de mãe de Mário Aquino, da tribo dos terenas. Para se preparar para interpretar Uerê, ele visitou algumas tribos.

Quando descobrem quem matou doutor Fausto na novela O Rei do Gado?

Como assistir a novela O Rei do Gado completa?

O Rei do Gado está sendo reprisada pela terceira vez na Globo. Os episódios vão ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, de segunda a sexta, às 17h15, horário de Brasília. A edição que está sendo exibida na Globo deve ter menos capítulos que a versão original, já que costuma sofrer cortes.

Quem não puder assistir o folhetim no horário vespertino pode ter acesso a todos os episódios no Globoplay, que disponibiliza a versão original, sem cortes, e a edição do Vale a Pena Ver de Novo.

Ainda não se sabe quando termina O Rei do Gado na Globo e qual será a novela que irá substituí-la. A trama começou a ser exibida em novembro e entrou no lugar de A Favorita (2008), que não rendeu uma média de audiência satisfatória para a emissora.

O Rei do Gado conta a história da rivalidade entre as famílias Berdinazzi e Mezenga. A rixa entre eles continua com Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), conhecido como rei do gado, e Geremias Berdinazzi (Raul Cortez), o rei do café. Até que o protagonista se apaixona por Luana (Patrícia Pillar), sem saber que a boia-fria na verdade é a sobrinha perdida que seu rival tanto procura.

A versão original do folhetim de Benedito Ruy Barbosa tem 209 capítulos e foi exibida entre junho de 1996 e fevereiro de 1997.

