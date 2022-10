Quem saiu do Masterchef Profissionais 2022; relembre eliminações

Sete participantes já deixaram a competição de culinária da Band e cinco permanecem na briga pelo título de campeão. Quem saiu do Masterchef Profissionais 2022 perdeu a chance de levar R$ 300 mil para casa, produtos das marcas patrocinadoras do programa, um curso de mixologia, um carro 0km, mais o cobiçado troféu do reality show apresentado por Ana Paula Padrão.

Quem já saiu do Masterchef Profissionais 2022?

Claudinha, Luciane e Thyago foram eliminados no programa de estreia. Intenso, o primeiro programa da temporada contou com três provas e em cada uma delas o participante com a pior performance deixava a cozinha.

Na primeira competição da noite, Claudia entregou uma língua com carpaccio, polenta e abóbora. A combinação não agradou e a cozinheira não ganhou uma segunda chance no programa.

Luciene esteve no segundo grupo que competiu no primeiro episódio da temporada. Ela entregou um prato com peixe e frutas e a avaliação dos jurados foi que o resultado ficou muito doce.

Já Thyago passou por mais de uma provação no programa. Os piores pratos das duas primeiras provas da noite competiram em outra disputa. Era necessário servir receitas da chef e jurada Helena Rizzo. Como Thyago assumiu a chefia da cozinha nesta terceira prova, mas o serviço foi desorganizado e ruim, ele acabou se dando mal e também está entre quem saiu do Masterchef Profissionais 2022.

Marcelus saiu no segundo programa

No segundo episódio, Marcelus foi quem saiu do Masterchef Profissionais 2022. O competidor se deu mal na prova de eliminação, que exigia o sanduíche perfeito. Na disputa, cada participante ficou com um tipo diferente de sanduíche para fazer. O preparo exigia todos os passos, inclusive a confecção do pão.

Marcelus ficou com o desafio de fazer um clássico lanche americana, o poboy, mas não teve a melhor performance que poderia. O prato ganhou críticas e foi o pior da noite. Veja como foi:

Ellen eliminada no terceiro episódio

No terceiro episódio, foi a vez de Ellen sair do programa. A participante não foi bem na primeira prova da noite, um leilão de cortes de carne e também contou com uma performance ruim na prova de eliminação, que exigiu um belo prato com frutos do mar.

Enzo, Wilson e Ellen ficaram entre os piores na prova que definiu quem saiu do Masterchef no terceiro episódio. Jacquin justificou que os três pratos estavam desequilibrados, mas o resultado de Ellen na disputa foi mais grave.

Quarto episódio tirou Hichel do jogo

O quarto eliminado da temporada foi Hichel. Na primeira prova da noite, sobre confeitaria japonesa, o participante não conseguiu uma vaga no mezanino. Por isso, ele seguiu na briga por permanência. Na prova de eliminação, que exigia três texturas do queijo selecionado para cada cozinheiro, o participante teve a pior performance e deixou o programa.

Hichel foi selecionado por Thalyta – a vencedora da primeira prova da noite – para usar o queijo camembert em seu prato. Ele fez o preparo de uma salada com mix de folhas, figo e tomate e o queijo, mas o resultado não agradou.

Quinto programa eliminou Marília

No quinto episódio, quem saiu do Masterchef Profissionais 2022 foi Marília. A participante perdeu a primeira disputa da noite e por isso caiu na eliminação ao lado de Ananda, Diego e Thalyta. Marília teve um prato elogiado pela criatividade, mas com problemas no preparo.

A cozinheira se deu mal em uma disputa que exigia reinvenção de receitas tradicionais com frango, como ballotine, milanesa, cordon bleu e prato feito, o famoso ‘PF’. Marília transformou o PF em uma coxinha de arroz, mas não conseguiu se manter no programa.

Quem continua no jogo?

Ananda, Diego, Enzo, Thalyta e Wilson permanecem na competição pelo título de campeão da temporada. Pela quantidade de participantes, tudo indica que a grande final da edição será em novembro, entre a primeira e segunda semana do mês – A data ainda não foi revelada pela Band.

