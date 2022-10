Quem saiu do Masterchef Profissionais 2022: Enzo é eliminado

Quem saiu do Masterchef Profissionais 2022 nesta semana foi Enzo, um dos cozinheiros mais novos da temporada.

O participante não se saiu bem na primeira prova da noite e também teve uma performance ruim na disputa de eliminação, por isso acabou deixando o programa nesta terça-feira (18).

Agora restam apenas quatro competidores na disputa.

Quem saiu do Masterchef Profissionais 2022 ontem, terça-feira (18/10)

Enzo é quem saiu do Masterchef Profissionais 2022 nesta semana. O cozinheiro de 23 anos é o oitavo participante a deixar a competição nesta edição.

Natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Enzo começou a carreira na cozinha como lavador de pratos. Autodidata, ele aprendeu o ofício de cozinheiro sem passar por uma escola de gastronomia e cresceu de cargo aos poucos. Hoje, ele é cozinheiro e presta consultoria a restaurantes de sua região.

Nesta terça-feira (18), no sexto episódio da temporada, Enzo foi quem saiu do Masterchef Profissionais 2022 porque teve uma performance ruim em ambas as provas do episódio. O primeiro desafio da noite teve a carne de porco como ingrediente principal. O prato de Enzo não agradou e Jacquin acusou o participante de ser “mentiroso”, por prometer algo que não cumpriu.

Na segunda prova, a de eliminação, o desafio era vegano. O prato doce de Enzo foi criticado por ser muito amargo e seu prato principal foi alvo de comentários por ter ficado muito apimentado. No final, o gaúcho acabou deixando o programa.

Jacquin aconselhou o eliminado e comentou: “com certeza você é um menino corajoso. (…) Você é um bebê, ainda é muito jovem (…). Vou te falar uma coisa, trabalhe com os melhores dos melhores, respeita eles, fica um tempo, pega tudo que é bom e vai embora com outro. Eu fiz isso”.

Confira como foi a eliminação de quem saiu do Masterchef Profissionais esta semana:

Masterchef Profissionais 2022 vai ter repescagem?

Ao que tudo indica, o Masterchef Profissionais 2022 não terá repescagem. Apenas quatro participantes continuam no programa, Wilson, Diego, Ananda e Thalyta. Logo, o reality show irá definir o Top 3 da temporada e nesta fase do jogo, não é comum ocorrer repescagem.

Na temporada de amadores do Masterchef deste ano, a repescagem ocorreu no meio da temporada, quando ainda faltava um bom caminho até a reta final.

A nova temporada do Masterchef Profissionais tem sido curta e provavelmente será a menor das quatro edições do programa. A primeira edição do programa teve 12 episódios, a segunda 14 e a terceira 17 no total. Em 2022, o jogo começou com 12 participantes e logo no primeiro episódio três competidores deixaram o programa. Agora restam apenas quatro.

Como será o próximo programa

No próximo programa, do dia 25 de outubro, será definido o novo eliminado da temporada e os três participantes que vão chegar na semifinal da edição.

As duas provas da noite já foram reveladas pela Band e os participantes terão que montar uma torre de macarons em uma das disputas e em outra reproduzir o prato de um grande chefe estrangeiro. O convidado da noite será Joan Roca, do El Celler de Can Rosa, já considerado duas vezes o melhor chefe de cozinha do mundo.

