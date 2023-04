Final do Paulistão 2023 vai passar na Globo? Assistir Palmeiras x Água Santa

O primeiro jogo da final do Paulistão 2023 será disputado neste domingo, 02 de abril, entre Água Santa e Palmeiras na Arena Barueri, na cidade de Barueri, às 16h (horário de Brasília). A partida NÃO vai passar na Globo, mas será transmitida na TV aberta por outro canal ao vivo e de graça.

O jogo de volta entre Palmeiras e Água Santa na final do Paulistão está marcado para domingo, 09 de abril, no Allianz Parque, no mesmo horário.

Onde assistir a final do Paulistão 2023 hoje

O jogo da final do Paulistão entre Água Santa e Palmeiras hoje vai passar na Record, Premiere, HBO Max, Paulistão Play e Youtube ao vivo.

Mas como assistir a partida em cada uma das opções?

ASSISTIR FINAL DO PAULISTÃO NA TV ABERTA: a Record transmite a final do Paulistão entre Água Santa e Palmeiras na TV aberta em todo o Brasil. Cléber Machado vai narrar a partida.

ACOMPANHAR ÁGUA SANTA X PALMEIRAS NA TV PAGA: para quem está acostumado com a TV fechada a opção é o Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV. A narração vai ser de Milton Leite com os comentários de Maurício Noriega e Richarlyson.

ONDE ASSISTIR FINAL DO PAULISTÃO ONLINE: para ver de graça dá para acessar o R7 (site de notícias da Record) e o PlayPlus, além do canal do Paulistão no Youtube. Outra opção são os serviços de streaming HBO Max e Paulistão Play para quem é assinante.

Cléber Machado vai narrar a final na Record

Após 35 anos, Cléber Machado deixou a Rede Globo. Uma semana depois do anúncio, a TV Record anunciou a contratação do narrador para trabalhar nas duas finais do Paulistão entre os dias 02 e 09 de abril.

Cléber substituiu Lucas Pereira, narrador que transmitiu todos os jogos do campeonato na emissora. Ao seu lado terá Dodô e Renato Marsiglia, além do repórter Marcio Canuto nas arquibancadas e a apresentação do próprio Lucas com Mylena Ciribelli.

A transmissão do R7 contará com Silvio Luiz ao lado dos comentaristas Bola e Carioca.

Escalações de Água Santa x Palmeiras

O Palmeiras contratou Artur, ex-atacante do RB Bragantino. No entanto, o técnico Abel Ferreira ainda não poderá escalar o atleta.

Para o treinador Thiago Carpini, a escalação deve ser 100% titular, assim como nas outras rodadas.

Água Santa: Ygor Vinhas; Reginaldo, Ignácio, Gabriel de Souza Inocencio; Cristiano, Thiaguinho, Luan, Igor; Lucas Tocantins, Bruno Mezenga e Bruno.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Bruno Tabata; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

