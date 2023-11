Horário de Terra e Paixão hoje (08/11): novela começa mais cedo

A novela "Terra e Paixão" terá o horário alterado nesta quarta-feira, 8, por conta do futebol e começará mais cedo que o habitual. A exibição de mais uma partida do Campeonato Brasileiro modifica não só o início do folhetim das nove, mas toda a grade de tramas inéditas da Globo. A programação volta ao normal amanhã.

Que horas começa Terra e Paixão hoje?

Terra e Paixão hoje começa às 20h35, horário de Brasília, logo após o "Jornal Nacional". O capítulo terá apenas 45 minutos de duração, seguido da transmissão do jogo entre Flamengo e Palmeiras. Nesta semana, não haverá alteração na grade em nenhum outro dia.

O capítulo desta quarta-feira mostra se Vinícius morre na novela, já que Antônio dá um tiro no peito do geólogo e manda seus capangas jogarem o corpo do rapaz no rio. Quando é encontrado pela polícia, o poderoso debocha e diz que estava caçando javalis.

Outro ponto que será mostrado é se Angelina morre, já que Irene ataca a governanta, que é salva por Luigi. A madame e o fazendeiro também terão uma grande discussão, mas o italiano, Caio e Ademir vão intervir para acalmar os dois. A megera vai declarar guerra contra o marido.

Um grande segredo também será descoberto por Anely no capítulo de Terra e Paixão de hoje. Nina comentará com a irmã de Lucinda que achou estranha uma conversa que ouviu entre Hélio e Agatha, deixando a Rainha Delícia ainda mais desconfiada.

A personagem de Tatá Werneck vai ficar na cola dos dois e ouvirá uma nova conversa, e dessa vez vai descobrir o parentesco entre os dois. Sobrará para Hélio tentar convencer a namorada do italiano que tudo não passa de um mal entendido.

O capítulo de hoje termina com Jurecê encontrando Vinícius na margem do rio. Por incrível que pareça, o geólogo sobrevive ao atentado e é levado para a aldeia.

A trama entra na reta final a partir das próximas semanas, já que a data de quando termina Terra e Paixão já foi definida. O folhetim sai do ar em janeiro de 2024.

Horário de "Todas as Flores"

A exibição da partida do Campeonato Brasileiro também altera os horários de início das demais novela da emissora. A partir de "Elas por Elas", todos a grade sofre mudanças. Com "Fuzuê" começando às 19h15, o Jornal Nacional entra mais cedo, às 20h, e fica apenas 35 minutos no ar.

Depois de "Terra e Paixão", a disputa começa às 21h20 e é exibida até às 23h30. A Globo também transmite o "Segue o Jogo", apresentado por Lucas Gutierrez, que repercute as partidas de futebol através de memes, grandes imagens da rodada e até figurinhas das redes sociais. Os comentários e análises ficam por conta de Paulo Nunes.

Sendo assim, "Todas as Flores" começa apenas às 23h45, com um episódio de 50 minutos. Hoje, Luís Felipe vai parar na fazenda após ser raptado pela quadrilha de tráfico humano, onde reencontrará Diego . Juntos, eles começarão a traçar estratégias para desmontar o esquema.

Também será o fim da linha para Débora. A vilã cairá em uma emboscada armada por Zoé e será assassinada pela pilantra, que será descoberta. A golpista será capturada junto com Garcia e Galo, mas, ao contrário do que imaginava, será exaltada por Mondego, que a promoverá para um cargo mais alto na organização.

Jornal Nacional: 20h, horário de Brasília

Terra e Paixão: 20h35

Futebol: 21h20

Segue o Jogo: 23h30

Todas as Flores: 23h45