Horário O Rei do Gado: que horas começa a novela hoje?

Nesta segunda-feira, 7, O Rei do Gado (1996) estreia no Vale a Pena Ver de Novo. A novela de Benedito Ruy Barbosa ganha uma terceira reprise na emissora e chega para substituir A Favorita (2008), que divide o horário com o novo folhetim nesta semana. Veja o horário da trama.

Qual o horário O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo?

O horário da novela O Rei do Gado é às 17h05, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde. Nesta primeira semana, o folhetim divide o Vale a Pena Ver de Novo com os capítulos finais de A Favorita, que termina na sexta-feira. A partir da próxima segunda, a história de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) ocupará toda a faixa.

Essa será a terceira vez que a trama ganha uma edição especial na Globo. O folhetim já foi reprisado em 1999 e 2015 no Vale a Pena Ver de Novo, após o enorme sucesso que fez em 1996 em sua exibição original.

O Rei do Gado chega na Globo mais cedo que o previsto. A Favorita, sua antecessora, inicialmente ficaria na grade vespertina até 2013, mas sofreu inúmeros cortes para terminar antes. Isso porque a obra de João Emanuel Carneiro não atingiu os índices de audiência esperados pela emissora - além disso, a estreia da nova trama faz parte do pacote de novidades do canal para este mês, que inclui a estreia de Fátima Bernardes no comando do The Voice Brasil, a série This is Us e a cobertura dos jogos da Copa do Mundo do Qatar.

A estreia da novela de mais de 25 anos atrás também busca resgatar o público órfão de Pantanal, do mesmo autor, após o fim da trama no início no outro. Ainda não se sabe até quando O Rei do Gado ficará no ar, se terá cortes ou será exibida na íntegra, o que depende da resposta da audiência.

Qual a história da novela O Rei do Gado?

Dividida em duas fases, a história da novela começa na década de 40, época da decadência do ciclo do café no Brasil. Antônio Mezenga (Antônio Fagundes) tem uma grande rivalidade com Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira) devido a um pedaço de terra.

As famílias se tornam rivais ferrenhas, até que Giovanna (Letícia Spiller) e Henrico (Leonardo Brício), filha de Antônio e filho de Giuseppe, se apaixonam perdidamente.

O namoro traz muito desgosto para ambas as famílias, mas Giuseppe permite que a filha se case com o inimigo com uma condição: que ele receba o pedaço de terra pelo qual tanto brigou com os Mezengas. Antônio aceita a condição, mas não cumpre a promessa.

Furioso com o rival, Giuseppe tranca a filha em casa a sete chaves para impedir o namoro, mas o esforço é em vão. Giovanna e Henrico fogem juntos e reconstroem suas vidas longe dali. O patriarca não consegue lidar com a traição da própria filha, com a morte de seu filho primogênito Bruno (Marcello Anthony) na guerra e fica louco.

Giovana dá à luz a seu único filho com Henrico, chamado Bruno. Na segunda fase da novela, o herdeiro prospera com o pequeno rebanho que seu pai começou e se torna o 'rei do gado'.

Bruno Mezenga é casado com Léia (Silvia Pfeifer), uma mulher muito bonita mas vazia, com quem vive um casamento infeliz. Diante das ausências do marido, ela passa a ter um caso extraconjugal com Ralf (Oscar Magrini).

Já Bruno se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar), uma jovem órfã que se junta a um grupo dos sem-terra que invade uma das fazendas do protagonista. O ricaço decide empregar a moça, mas acaba se envolvendo romanticamente com ela.

Assista ao trailer da novela O Rei do Gado: