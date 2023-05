Irene mata Cândida em Terra e Paixão? Veja o que acontece

O público ficou sem fôlego no gancho deixado pelo capítulo de terça-feira, 23 de maio, depois de Cândida (Susana Vieira) ameaçar contar a verdade sobre o passado de Irene (Gloria Pires). A megera resolveu agir para silenciar a rival, e a grande dúvida agora é: Irene consegue mesmo matar Cândida em Terra e Paixão ou a ex-prostituta vai conseguir se salvar?

Irene mata Cândida?

De acordo com a TV Globo, Irene não consegue matar a mulher e Cândida será salva por conta da intromissão de Luana. A funcionária do bar de Cândida ficou atrás da porta escutando tudo e no capítulo desta quarta-feira, 24 de maio, estranhará o barulho no quarto da patroa. Por isso, ela entrará no cômodo e Irene terá que disfarçar.

A megera vai tirar a almofada do rosto da inimiga e mentirá ao dizer que Cândida teve um ataque de tosse: “eu estava mudando o travesseiro de lugar, para deixá-la mais confortável. Está se sentindo melhor agora, querida?” Antes de deixar o quarto, a esposa de Antônio La Selva (Tony Ramos) vai ameaçar a personagem de Susana Vieira e deixará claro que estará sempre por perto.

Os dias de Cândida estão contados em Terra e Paixão. Ela vai sobreviver ao ataque de Irene, mas vai morrer nos capítulos da semana que vem. Porém, a mulher não será assassinada e partirá dessa para melhor por estar com a saúde fragilizada, segundo apurou a coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

As informações revelam que as últimas cenas de Cândida serão com Antônio. Ela chamará o fazendeiro para revelar um segredo sobre o passado de sua primeira esposa, Agatha (Bianca Bin), a mãe de Caio. No entanto, durante o papo com o fazendeiro, ela começará a ficar sem ar e não conseguirá contar o que tanto precisava. Ela se despedirá e logo em seguida morrerá.

Antes de sua partida, ela conversará com Caio (Cauã Reymond) e fará com que o rapaz coloque as mãos em uma caixinha vermelha misteriosa que contém informações sobre o passado de Irene e que ele poderá usar contra a vilã. Cândida dirá que há fotos muito importantes na caixa sobre o segredo de Irene que podem acabar com a megera.

Veja – Qual o segredo de Luigi em Terra e Paixão?

Qual é o segredo da mãe de Caio?

Pouco antes de falecer, Cândida chama por Antônio para lhe contar o segredo de Agatha, mas morre antes de conseguir falar, deixando um mistério no ar. A jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, já adiantou qual será este segredo, que será revelado por Gentil (Flávio Bauraqui), pai de Jonatas (Paulo Lessa), para Antônio apenas no final do folhetim.

O que Antônio não sabe e Cândida tenta contar, mas em seguida morre, é que Agatha é mãe de Jonatas. A moça viveu um romance com Gentil antes de conhecer Antônio e acabou engravidando. Por conta da época e com medo de ser malvista na cidade, ela resolveu esconder a situação e quando Jonatas nasceu, o entregou para Gentil criar.

No nascimento de Jonatas, Agatha foi avisada que poderia correr risco de vida se tivesse outro filho. Porém, ao engravidar de Caio, ela resolveu manter a criança e por isso não resistiu ao nascimento dele.

Leia também – Confira quando acaba Todas as Flores e como será o final da novela