Juma e Zé Lucas 1990: personagens ficaram juntos em versão original?

Juma e Zé Lucas em 1990 foram interpretados por Cristiana Oliveira e Paulo Gorgulho. A dupla viveu um triângulo amoroso com o personagem de Marcos Winter (Jove), que já namorava a menina-onça antes de o irmão perdido aparecer pelo pantanal. O caminhoneiro fica encantado com a moça e quer ela a todo custo, mas será que os dois terminam juntos? Relembre o que acontece na trama.

Juma e Zé Lucas foram casal em Pantanal de 1990?

Na primeira versão, Juma e Zé Lucas não iniciam um relacionamento e se tornam um casal na novela Pantanal de 1990. O caminhoneiro fica louco pela jovem e Juma chega a ficar confusa sobre seus sentimentos, mas a dupla não engata um romance ao longo do folhetim.

Os dois vivem juntos durante um tempo na tapera. A moça deixa que Zé Lucas se aproxime depois que termina seu relacionamento com Jove, o que o filho mais velho de José Leôncio aproveita para tentar ficar com a moça, mas nenhum romance ganha vida entre eles.

Mais tarde na trama, ainda obcecado em tentar conquistar a jovem, Zé Lucas tenta pegar a moça a força. O caminhoneiro diz que quer muito um beijo de Juma. A jovem nega o pedido, mas ele tenta mesmo assim. Os dois acabam em uma luta corporal, o rapaz joga a moça no chão e tenta abusar dela, mas o velho do rio aparece e salva Juma.

Capítulos mais tarde, a paixão descontrolada de Zé Lucas por Juma é perdoada. O primogênito de Zé Leôncio conversa com Jove e revela que ama a moça, mas que nada aconteceu entre eles, e pede perdão para o irmão mais novo. Os dois se acertam e seguem com a vida.

Como será relação de Zé Lucas e Juma em Pantanal de 2022?

Até agora, é esperado que a relação de Zé Lucas e Juma seja a mesma de 1990, ou seja, em que os personagens não se tornam um casal. Nenhuma informação da emissora ou do autor Bruno Luperi indica que haverá mudanças na trama do remake da TV Globo.

Por enquanto, as alterações de Luperi na história de Benedito Ruy Barbosa foram pequenas. O autor fez modificações em alguns diálogos e atualizou a trama para os dias de hoje, com a presença de aparatos tecnológicos nas cenas e profissões que não existiam na época, como a de digital influencer. No entanto, os grandes feitos da trama, como mortes, romances e brigas, continuam as mesmas da versão da Manchete.

Final de Zé Lucas é com quem?

O final de Zé Lucas na novela Pantanal de 1990 foi ao lado de Irma. O filho mais velho de Zé Leôncio se envolve com a irmã de Madeleine depois que a mulher dá a luz a um bebê. Porém, a criança, não é dele. Batizado de Alterinho em homenagem ao pai de Irma, o garoto é fruto da relação de Irma com Trindade, que no final das contas não dá certo.

Durante a gravidez, Irma ainda tem a esperança que Trindade reapareça, já que ele deixou as terras de José Leôncio sem deixar rastros. E o retorno do violeiro acaba acontecendo no dia do parto, quando a mulher sofre com complicações. Trindade faz o parto do próprio filho, mas não retoma o romance com Irma.

Antes de ir embora, o peão pede que José Lucas cuide de Irma e a criança. Os dois acabam se apaixonando e Zé Lucas pede Irma em casamento na reta final da novela Pantanal.

Antes, Zé Lucas quase se casa com Erika

Muito antes de seu final com Irma, enquanto ainda tem sentimentos por Juma na novela, Lucas se envolve com a jornalista Erika. A jovem chega ao pantanal para fazer uma matéria sobre o bioma e acaba em romance com o filho de José Leôncio.

Pouco depois, a jornalista deixo o Mato Grosso do Sul, mas retorna mais tarde. Quando reencontra Zé Lucas, ela conta que está a espera de um filho dele. Devido a pressão do pai da moça, que é deputado, José Lucas decide selar a união com a moça, mas o casório não acontece, pois ele descobre que a gravidez era falsa.

Final de Juma é com Jove?

O final de Juma é feliz ao lado de Jove. A dupla se casa pouco depois da metade da trama, após Juma descobrir que está a espera de um bebê. Quando está prestes a dar a luz, a jovem passa por um grande perigo quando é encurralada por Teodoro, jagunço contratado por Tenório para fazer mal a família de José Leôncio. Porém, a moça vira onça e mata o peão.

Mais tarde na história, a filha de Jove e Juma, que ganha o nome de Maria Marruá Leôncio, nasce na beira do rio, assim como sua mãe. A jovem vai sozinha para as águas quando sente que o momento de dar a luz chegou. Logo após ter a menina em seus braços, ela apresenta a pequena para o velho do rio, que assiste a cena.

Ao retornar para a tapera, ela dá de cara com Jove, que estava a procura da esposa. O rapaz se emociona em conhecer a filha.

Jove e Juma terminam durante a novela: como eles reatam o namoro?

Depois do vai e vem do casal e das brigas que acarretaram no término da dupla mais ou menos na metade da trama – principalmente após a moça se sentir traída ao descobrir que o amado tirou uma foto do velho do rio sem autorização – Jove e Juma se acertam quando o velho do rio age como cupido.

A entidade conversa com a moça e a convence a retomar o namoro com seu neto. O guardião também diz para Juma que deseja que ela e Jove lhe deem um bisneto no futuro, o que a moça aceita. É só a partir daí que o casal faz sexo pela primeira vez. Até então, eles nunca haviam passado das carícias.

Em 1990, o momento em que Juma e Jove reatam o relacionamento de vez aconteceu poucos capítulos antes de Zé Lucas tentar beijar Juma à força, enquanto a moça estava sozinha na tapera, já que Jove estava em uma viagem para fora do pantanal.

Leia também

Zé Leôncio de Pantanal, Marcos Palmeira é fazendeiro e ‘rei do queijo’