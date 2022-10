Laura da novela Carrossel hoje: como está a filha de Simony?

A atriz Aysha Benelli fez sua estreia nas telinhas com a novela infantil do SBT e ficou conhecida em todo o país. Porém, a garota já fazia parte do mundo dos famosos antes disso, por ser filha da cantora Simony. A Laura da novela Carrossel hoje está longe da atuação, mas permanece trabalhando como artista. No entanto, agora ela segue a carreira da música.

Por onde anda Laura da novela Carrossel hoje?

A Laura da novela Carrossel hoje está com 19 anos de idade, é cantora e compositora. Aysha não atua desde 2016 nas telinhas e no cinema, quando interpretou a personagem Laura pela última vez, no filme Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina.

Atualmente, ela se dedica ao mundo da música e compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional nas redes sociais. No Instagram, ela tem 959 mil seguidores e no TikTok soma 1,2 milhão de fãs.

Entre o final de 2021 e o ano de 2022, Aysha lançou três videoclipes, os das canções: Outro Planeta, produzida por DJ Leopoldo, Wynner, também produzida por Leolpoldo, e Bom Dia, produzida por Dany Bala. Seu canal oficial no Youtube tem mais de 130 mil inscritos.

No Spotify, a Laura da novela Carrossel hoje tem mais de 15 mil ouvintes mensais. Por lá, é possível ouvir as três músicas lançadas pela cantora nos últimos meses que ganharam videoclipe e também Lei do Mundão, faixa em parceria com Isa Dj e DJ Tawan.

Em um vídeo especial de perguntas que publicou em seu canal no final de 2020, Aysha contou que ainda tem contato com alguns atores de Carrossel, mas não citou nomes.

A cantora disse que o contato não é frequente como na época em que se viam todos os dias para gravar o folhetim infantil, mas que o elenco tem um grupo no Whats App para bater papo às vezes. A atriz também contou que adoraria filmar uma versão mais velha de Carrossel, com os personagens na faculdade.

Assista ao videoclipe mais recente da famosa e veja como está Laura da novela Carrossel hoje em dia:

Aysha perdeu mais de 30 kg, fez cirurgia e mudou visual

Quem vê as fotos de Laura da novela Carrossel hoje percebe que a atriz e cantora Aysha Benelli mudou muito ao longo dos anos. A atriz adotou uma dieta saudável e emagreceu 35 kg, mudando bastante a aparência. Ela também fez uma cirurgia no nariz, que foi revelada por Simony em entrevista Revista Quem em 2021, o que também trouxe mudanças para o rosto da garota.

Na mesma entrevista em que falou sobre a rinoplastia da filha, Simony contou o segredo da garota para perder peso. Aysha passou por uma reeducação alimentar e se sentiu motivada a cuidar mais da saúde depois que a mãe começou a treinar.

Em 2020, a garota revelou em seu canal no Youtube que precisou lidar com preconceito em relação ao seu peso e aparência na época em que interpretou Laura na novela.

“Na época do Carrossel eu era gordinha e eu sofria bullying. Eu ficava triste, chorava, falava com a minha mãe. A minha mãe sempre me ajudava, falava pra eu não ligar. E também na novela, a minha personagem me ajudou bastante nisso, porque a Laura não ligava para o que as pessoas falavam, continuava comendo e era feliz desse jeito. Então a personagem me ajudou muito e eu lidei assim”, contou.

Mãe da atriz, Simony está em tratamento para câncer

Mãe de Aysha, Simony que tem lidado com um câncer de intestino. A famosa deu entrevista para Roberto Cabrini no Câmera Record, agora em outubro, e contou que descobriu a doença após fazer um exame de rotina por causa de uma íngua, três meses atrás.

A cantora precisou dar início a quimioterapia e lidou com a queda do cabelo, entre outros processos do tratamento. Apesar da luta contra a doença, a famosa revelou estar feliz com as mensagens carinhosas que tem recebido dos fãs e o apoio da família.

Assista parte da entrevista:

