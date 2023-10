Leonardo Vieira vai voltar para o remake de Renascer?

Quando atuou em Renascer em 1993, Leonardo Vieira ainda era um desconhecido. O trabalho no folhetim lhe deu alcance nacional e o público quer vê-lo no remake que a Globo lançará em 2024. Hoje aos 54 anos, ator vai aparecer? Ele tinha 24 na primeira versão.

Leonardo Vieira vai aparecer em Renascer de 2024?

Para tristeza de parte do público, Leonardo Vieira não está cotado para o remake da novela Renascer. Quando o anúncio da TV Globo sobre a releitura da trama foi feito, muita gente pediu pelo retorno do ator ao universo de Benedito Ruy Barbosa. Entre as sugestões do público na web, muitos o queriam na versão mais velha do protagonista José Inocêncio, mas o personagem acabou nas mãos de Marcos Palmeira.

Outros personagens importantes da história que fazem parte da faixa etária de Leonardo Vieira que poderiam ser interpretados pelo ator também já foram preenchidos, como os vilões Teodoro e Belarmino, que ficaram com Vladimir Brichta e Antonio Calloni, respectivamente. O empregado Deocleciano e Venâncio, marido de Quitéria, também poderiam ser opções, mas Jackson Antunes e Fabio Lago já foram escalados para estes papéis.

Por conta da grande repercussão nas redes sobre o assunto, existe a possibilidade de Leonardo Vieira fazer alguma aparição especial na trama, mas até agora nada foi revelado pela emissora que indique que isso acontecerá. Nas redes sociais, os pedidos pelo ator foram tão grandes que ele se pronunciou no Instagram.

Em abril, ele agradeceu pela campanha do público e disse que ficaria muito feliz se aparecesse em Renascer. "Seria um sonho realizado que eu nunca havia sonhado, com essa notícia do remake da novela, confesso que um desejo acendeu-me o coração", escreveu nos comentários de uma publicação sobre o assunto na rede social.

Mesmo que Leonardo Vieira não tenha sido chamado para o remake, alguns atores da versão original de Renascer estarão na versão de 2024. Protagonista da releitura, Marcos Palmeira viveu João Pedro, filho de José Inocêncio, em 1993. Além dele, Jackson Antunes foi Damião na novela antiga e agora será Deocleciano na trama.

Quem foi Leonardo Vieira em Renascer de 1993?

Leonardo Vieira interpretou o protagonista José Inocêncio na juventude na novela Renascer de 1993. Ele apareceu na primeira fase do folhetim, que durou apenas até o quinto capítulo. Este foi seu segundo trabalho na televisão, que começou com a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, com o personagem Pedro, um jovem comerciante.

Sua história em Renascer tinha início quando ele chegava até Ilhéus, na Bahia, para tentar a vida nas roças de cacau. Trabalhador e obstinado, ele acabava conquistando seu espaço e com o tempo virava uma referência no ramo, fazendo dinheiro, conquistando terras, o que gerava inveja em seus vizinhos.

O grande amor de sua vida era Maria Santa (Patrícia França), uma jovem inocente de família rígida com quem se casava. A união ocorreu bem por um tempo, mas sua felicidade foi interrompida com o nascimento do quarto filho. Complicações no parto acabavam tirando a vida da mulher e José Inocêncio mergulhava na amargura, culpando o filho caçula.

Embora sua participação em Renascer tenha sido pequena, a exposição foi suficiente para ele fazer sucesso. Lembrando até hoje pelo papel, o ator ficou conhecido em todo o país e logo depois de sair da produção conquistou um dos papéis principais da novela Sonho Meu, em que retomou parceria com a atriz Patrícia França, que viveu Maria Santa no folhetim de Benedito Ruy Barbosa.

Por onde anda Leonardo Vieira?

O ator Leonardo Vieira está longe das telinhas há 8 anos. Sua última novela foi Os Dez Mandamentos, na Record TV, em 2015. Na história bíblica, ele interpretou o feiticeiro Balaão e ganhou um visual bastante diferente, com parte da cabeça raspada, dreads e barba comprida.

Desde então, o ator não esteve também em filmes ou séries. Ele dá às caras nas redes sociais e publica fotos e vídeos de suas viagens, momentos em casa com a família, amigos, entre outros. Em 2017, ele assumiu publicamente que é gay, depois que teve fotos divulgadas na imprensa beijando um homem. No momento, ele mora em Portugal com o marido engenheiro Leandro Fonseca, com quem está há mais de 15 anos.

