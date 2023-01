Liliana perde o bebê em Rei do Gado? Saiba qual será a história da personagem nos próximos capítulos do folhetim do Vale a Pena Ver de Novo - Foto: Reprodução/Globo

Liliana não conseguiu fisgar Marcos no altar, mas já que espera um filho dele, ainda tem esperanças de ficar com o rapaz vivido por Fábio Assunção em O Rei do Gado, atual exibição do Vale a Pena Ver de Novo. Porém, nos próximos capítulos da reprise, a moça se envolverá em uma teia de mentiras e a dúvida que fica é: Liliana perde o bebê em Rei do Gado ou ela vai dar a luz? A filha do Senador Caxias chegará até a dizer em certo momento que nunca esteve grávida.

O que acontece com Liliana?

Liliana não perderá seu bebê em O Rei do Gado, mas isso não significa que a jovem terá uma trajetória fácil. Depois de ser abandonada por Marcos no altar, ela ainda decidirá ficar com o rapaz, mas sem uma aliança no dedo. Será acordado que os dois vivam juntos, mas sem serem casados.

Liliana então deixa a casa dos pais na trama e durante este tempo começa a se aproximar de Luana. Com a amizade, ela se abre e diz para a personagem de Patrícia Pillar que não está grávida e nunca esteve, alegando que tudo não passou de uma invenção para prender Marcos.

Porém, pouco depois, ela volta a atrás de sua revelação e diz que está realmente grávida, mas que pretende dizer a Marcos que perdeu o bebê, pois não quer prende-lo desse jeito, já que o rapaz não está apaixonado por ela.

Após mentir e receber a promessa de Luana que não terá seu segredo revelado, ela retorna para a casa dos pais e conta que perdeu o bebê que esperava. A mentira dura por algum tempo e Liliana deixa Ribeirão Preto para passar uma temporada no Rio de Janeiro.

O tempo passa e a jovem acaba admitindo para Marta (Neusa Borges) que está realmente grávida. A mulher tenta ajudá-la ao procurar por um casal que possa adotar a criança, caso Liliana queira. Porém, a ideia não vai muito adiante e a jovem retorna ao convívio dos pais em Ribeirão Preto. Neste retorno, ela fala para o senador Caxias (Carlos Vereza) e sua mãe Rosa (Ana Rosa) a verdade e diz que a história do aborto é falsa.

Marcos descobre pouco depois do retorno de Liliana que ela está realmente grávida. A dupla não retoma o relacionamento, mas alguns capítulos mais tarde, Marcos termina seu namoro com Rafaela e o caminho fica livre novamente para tentarem algo.

Os dois não conseguem se dar bem logo de cara, eles discutem ao se reencontrarem, mas Liliana ama Marcos e afirma que se ele correr atrás dela, ela o aceita de volta.

Alguns episódios mais tarde, Marcos a chama para jantar e é gentil com a moça. As coisas começam a se ajeitar e Marcos escreve um documento em que reconhece a paternidade do filho de Liliana.

Passado mais algum tempo, Marcos é acusado pela morte de Ralf, o que deixa tudo complicado na vida do rapaz. Durante este período, Liliana dá a luz ao filho do casal e por pouco o rapaz não perde o nascimento da criança. Apesar de tudo, o momento é regado a muita alegria. "Você foi valente Lili", elogia Marcos. "Não valeu a pena?", comentou a moça. "Valeu", comemora o filho do rei do gado.

Marcos e Liliana voltam a ficar juntos, mas Liliana diz que não se casará caso o rapaz não seja absolvido. No final do julgamento, o filho de Bruno Mezenga é acusado apenas de um delito leve e sai andando do tribunal. Liliana então ganha seu aguardado final feliz ao lado do amado. Ela arruma as malas para ir morar com Marcos e ainda recebe um pedido de casamento.

Rafaela perde bebê em O Rei do Gado

Apesar das mentiras, Liliana não perde seu bebê em O Rei do Gado, mas quem realmente passa por um aborto espontâneo na novela é Rafaela (Gloria Pires), a outra namorada de Marcos. A jovem chega nas terras de Geremias (Raul Cortez) alegando que é Marieta Berdinazzi e se apaixona por Marcos.

Devido o rapaz ser um Mezenga, Geremias é contra o romance e tenta proibir os dois de se verem, mas Rafaela confessa que mentiu sobre sua identidade e deixa todos de queixo caído. Seu romance com o filho do rei do gado dura algum tempo, até que se separam quando as coisas não dão certo entre eles.

Antes do rompimento com Marcos, Rafaela engravida, mas a gestação não dura muito. A impostora sofre um acidente ao cavalgar próximo a reta final da novela e acaba perdendo a criança. Ela termina o folhetim sozinha, deixando as terras de Geremias.

