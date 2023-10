Marino morre em Terra e Paixão ou não?

Nos próximos capítulos da novela das 21h, de 2 a 6 de outubro, Marino (Leandro Lima) passará por momentos de tensão. O policial acabará em uma perseguição perigosa que resultará em uma perda. Marino morre em Terra e Paixão? Delegado correrá um grave risco na obra de Walcyr Carrasco e deixará Lucinda (Debora Falabella) em pânico.

O que vai acontecer com Marino em Terra e Paixão?

Marino terá alguns obstáculos nos próximos capítulos de Terra e Paixão e passará bem próximo da morte, mas para a sorte de Lucinda, vai sobreviver na novela. Segundo mostram os resumos, tudo irá começar quando ele for ameaçado por Irene (Gloria Pires), que afirmará que vai contar todos os podres que sabe do delegado se ela for convocada para depor na investigação da morte de Nice.

O delegado decidirá deixar Nova Primavera e colocará um substituto em seu lugar, Almeidinha (Camillo Borges), para que as investigações continuem. Ele estará mesmo determinado a ir embora e até se despedirá de Lucinda, que fará declarações ao amado e pedirá que ele não vá embora.

Os pedidos de Lucinda não convencerão o policial a ficar, mas antes de sua partida ele decidirá ajudar Almeidinha e participará de uma perseguição a Gregório (Felipe Rocha), ex-comparsa de Nice que é o principal suspeito de sua morte. Os resumos escondem qual será o desfecho desta perseguição, mas segundo a apuração de Vitor Peccoli, do TV História, a situação sairá do controle e haverá uma troca de tiros, que acabará resultando na morte de Almeidinha. Nina (Kizi Vaz) ficará a par de tudo e contará na pousada que uma tragédia aconteceu e o delegado foi morto.

Lucinda ficará desesperada, pois pensará que foi Marino quem morreu, já que Nina não especificará o nome do falecido. Ela correrá até a delegacia aos prantos, onde encontrará o amado. O personagem de Leandro Lima então contará que o novo delegado foi morto e com a situação da perda de seu substituto, ele terá que permanecer em Nova Primavera para continuar cuidando do caso de Nice. Além disso, ele também terá mais um assassinado para investigar, a morte de Ruan (Tairone Vale), que será envenenado por Agatha (Eliane Giardini) depois de tentar chantagear a vilã.

Segredo de Marino e Graça será exposto

Para a sorte de Lucinda, Marino não morrerá e ainda permanecerá na cidade, mas a felicidade do casal não vai durar muito, já que a gerente da cooperativa vai enfim descobrir que o namorado é pai do filho de Graça (Agatha Moreira), segundo mostram os resumos. O próprio policial revelará a verdade sobre a paternidade de Danielzinho e a personagem de Debora Falabella ficará muito decepcionada, pois o amado mentiu para ela antes sobre o assunto e negou as suspeitas dela.

Mesmo com as declarações e pedidos para que o delegado ficasse em Nova Primavera antes da perseguição que acabará com a vida de Almeidinha, desta vez será Lucinda quem pedirá um tempo no relacionamento. Ao que tudo indica no andamento da história, eles ficarão separados por algum tempo.

E não será apenas Lucinda que ficará a par da verdade, Agatha também esbarrará no segredo. Os resumos não revelam como ela descobrirá, mas mostram que ela irá até Graça para revelar que já sabe sobre tudo e depois contará para Antônio (Tony Ramos) e Irene que eles estão sendo enganados pela ex-noiva de Daniel.

A megera vivida por Gloria Pires vai flagrar Graça com Marino e questionará se Danielzinho é mesmo seu neto ou filho do delegado. Ainda não se sabe se Graça mentirá e conseguirá enganar os La Selva ou se será enfim desmascarada.

