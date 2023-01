Tiago Abravanel em Vai na Fé? Saiba quem é o ator

Vai na Fé estreou na faixa das 19h00 da TV Globo e trouxe rostos novos e também alguns já conhecidos de volta às telinhas. Um personagem que causou certa confusão foi Vitinho, que trabalha com Lui Lorenzo (José Loreto). Há quem possa acreditar que ele é vivido pelo ator e cantor Tiago Abravanel, no entanto, o papel é de Luis Lobianco.

Tiago Abravanel é o Vitinho de Vai na Fé?

Tiago Abravanel não interpreta Vitinho em Vai na Fé. Quem dá vida ao personagem é Luis Lobianco, ator e humorista carioca de 41 anos que é muito conhecido por seu trabalho no Porta dos Fundos, algumas séries, filmes e até novela na TV Globo.

O assunto até virou nas redes sociais, comparando o ator com o personagem. "O Tiago Abravanel agenciando a carreira do Tadeuzinho", comentou um telespectador, que citou o personagem de José Loreto em referência ao Tadeu de Pantanal, último papel do ator antes de entrar para o elenco de Vai na Fé.

Diferente de Luis Lobianco, Tiago Abravanel é paulista, tem 35 anos de idade e não pisa na emissora desde 2022, quando participou do BBB 22 e desistiu do jogo. Além do mais, ele também é conhecido por ser neto de Silvio Santos, dono do SBT.

Como o ritmo de gravação de uma novela é intenso e quase todos os dias, atualmente Tiago Abravanel nem teria tempo de aparecer em Vai na Fé. O ator está atualmente em cartaz no Teatro Renault, interpretando o personagem Vlad no musical Anastasia. A peça está em exibição desde outubro de 2022 e já tem datas confirmadas até pelo menos o final de fevereiro deste ano.

Quem é o personagem Vitinho de Vai na Fé?

Vitinho trabalha para o cantor Lui Lorenzo na trama de Vai na Fé. Ele começou como assistente do músico e conseguiu passar para o cargo de compositor. Irreverente e criativo, ele é o responsável por Sol (Sheron Menezzes) começar a dançar para Lui.

Depois que Érika (Letícia Salles) é demitida por vazar informações sobre o cantor para um jornalista de fofocas, Vitinho reencontra Sol, a princesa do funk dos anos 2000, e a chama para se apresentar em um show. Veja como é o reencontro:

Quais foram as novelas de Tiago Abravanel na Globo?

Tiago Abravanel esteve em duas novelas da TV Globo, Joia Rara, entre setembro de 2013 e abril de 2014 na faixa das 18h, e em Salve Jorge, que ficou no ar de outubro de 2012 a maio de 2013 no horário nobre da emissora.

Em Joia Rara, o ator viveu Odilon Mascarenhas, um malandro boa-praça que consegue se transformar em um cantor de rádio que é admirado pelas mulheres. Já em Salve Jorge, ele interpretou Demir, filho de Esma (Elizângela) e Kemal (Ernani Moraes), um vendedor do Grand Bazaar que é inteligente e engraçado.

Além de folhetins, ele também esteve em algumas séries e programas do Grupo Globo, como Chapa Quente (2015 - 2016), Vai que Cola (2017), Amor & Sexo (2017 - 2018) e Pode Entrar (2021), além é claro do Big Brother Brasil.

Vai na Fé é segunda novela de Luis Lobianco

Luis Lobianco tem várias séries e filmes no currículo, mas poucas novelas. Seu primeiro folhetim foi Segundo Sol, obra de João Emanuel Carneiro de 2018 que foi exibida na faixa das 21h00.

Na trama ele interpretou Clóvis Falcão. Ele era filho mais novo de Dodô (José de Abreu) e Naná (Arlete Salles) e irmão de Beto (Emilio Dantas), Remy (Vladimir Brichta) e Ionan (Armando Babaioff). Ele tinha o sonho de seguir os passos do irmão Beto, que era um famoso cantor de axé em Salvador.

Agora em 2023 ele aparece em sua segunda novela, Vai na Fé, em que vive o personagem Vitinho. Apesar de poucas novelas, ele já esteve em outras produções da Globo, como a série Shippados (2019), original Globoplay, os programa de humor Fora de Hora (2020) e Vai que Cola (2015 - 2020), entre outras.

