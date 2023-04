Brisoto vive? Na reta final, Travessia deve unir Brisa e Oto

O relacionamento de Brisa e Oto não deu certo e eles terminaram o noivado em Travessia. Porém, é possível perceber que ainda há sentimentos entre eles e o público que sempre torceu pela volta do casal pode se alegrar. A novela de Glória Perez entrou na reta final, então os desfechos já estão começando.

E a boa notícia para os fãs de "brisoto" é que o personagem de Romulo Estrela não vai se casar com Bia. No capítulo de sexta-feira, 14 de abril, Bia e Oto vão até o cartório para selar a união de uma vez por todas, mas uma brincadeira da moça durante a cerimônia vai colocar tudo a perder. O juiz de paz cancelará o casório e não deixará que eles saiam de lá como marido e mulher.

O site oficial da TV Globo revelou que na hora H, bem quando o juiz perguntar se Bia aceita Oto como legítimo esposo, a moça vai brincar e dizer "não" antes do aguardado "sim". Apesar de uma brincadeira, o juiz não dará continuidade a cerimônia.

O casal tentará convencer o juiz que tudo não passou de uma brincadeira, mas ele citará a legislação - o artigo 1538 do Código Civil, que determina a suspensão da celebração do casamento imediatamente se algum dos noivos dizer não ou se mostrar arrependido.

Seria esta uma obra do destino para juntar novamente Brisa e Oto? No capítulo seguinte, do dia 15 de abril, Vandami (Raul Gazolla) contará sobre o ocorrido para a maranhense e revelará que o hacker não está casado.

Leia também - Helô morre na novela Travessia? Pilar vai armar contra delegada

Brisa e Oto se reaproximam

Os resumos mostram que nos próximos capítulos Brisa e Oto vão voltar a se aproximar. Apaixonado pela maranhense, o hacker vai ajudar a ex se inocentar das acusações de ser sequestradora de crianças, provando que tudo não passou de uma fake news.

O mocinho irá atrás da publicação original criada por Rudá, onde acusa Brisa de forma bem aleatória, mas ele vai acabar identificando que o cartaz com a foto de Brisa é uma montagem. A aproximação acabará incomodando Bia.

Nas redes sociais, é possível conferir muitos pedidos para que Brisa e Oto voltem a ser um casal.

"Devolve nosso casal com uma volta digna GP (Gloria Perez)", pediu um usuário do Twitter. "Eu não aguento mais esses momentos de alta tensão, alto tesão entre Brisa e Oto, que inferno, quando é que eles vão voltar?", comentou outro.

Brisa e Oto | Brisoto Devolve nosso casal com uma volta digna gp…😮‍💨 pic.twitter.com/S3yzTMeB6Q — Evy, hater da GP (@evycoments) April 11, 2023

CARALHOOOOOOOOO eu não aguento mais esses momentos de alta tensão, alto tesão entre brisa e oto, que Infernooooooooo quando é que eles vão voltar? #Travessia pic.twitter.com/mj8mVSvmu4 — Inácio Souza 📖🔥 (@incio_souza) April 13, 2023

"Oto e Bia jamais serão Oto e Brisa", também foi declarado entre os diversos pedidos.

oto e bia jamais serão oto e brisa. — melzinha linda🦅🖤🤍 (@askovdemorango_) April 13, 2023

Travessia já está em reta final e tem previsão de terminar na primeira semana do mês de maio, no dia 5. Ela será substituída por Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco.