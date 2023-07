Novela da Record: Jesus ressuscita Lázaro

O filho de Deus está prestes a realizar um de seus maiores milagres. Jesus ressuscitará Lázaro nos próximos capítulos da novela bíblica da Record. O personagem de Vandré Silveira faleceu nos episódios recentes da trama, mas o Messias será levado até o corpo do amigo e o trará de volta à vida.

Jesus traz Lázaro de volta?

No capítulo de terça-feira, Jesus (Dudu Azevedo) lamentou a morte do amigo ao lado de Betânia (Jessika Alves), uma das irmãs do falecido. Marta (Dani Moreno), a outra irmã de Lázaro, convidou o Cristo para visitar o túmulo de Lázaro e nesta quarta-feira, 12 de julho, ele fará um milagre que mudará a vida da família para sempre.

Na cena em que Jesus ressuscita Lázaro, o Cristo chega ao local e exige que retirem a pedra que fecha o túmulo. O lugar fede, já que o corpo foi sepultado a quatro dias, mas o soberano pede fé aos seus seguidores e continua com suas orações: "pai, eu te agradeço porque me ouviste. Sei que sempre me ouve, mas estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que você me enviou".

Em seguida, ele chama pelo nome de Lázaro e ordena: "venha para fora". Para a surpresa de todos, o personagem de Vandré Silveira aparece em pé e carne e osso, surpreendentemente vivo outra vez. Ele caminha para fora da cova ainda cambaleando e com a cor voltando aos poucos ao rosto.

"Bendito seja Deus", comemora Betânia. "Desenrolem as faixas e deixem que ele venha", pede Jesus. Quando Lázaro já está liberto, ganha um reencontro emocionante com a família, amigos e a noiva Susana (Barbara Reis). Depois, ele se ajoelha aos pés de Jesus e agradece: "obrigado mestre".

Assista ao momento em que Jesus ressuscita Lázaro na novela da Record:

Ressurreição de Lázaro também aconteceu na Bíblia?

A ressurreição de Lázaro não é uma invenção da novela Jesus, a passagem é relatada na Bíblia e é um dos milagres mais marcantes da trajetória do Cristo nas escrituras. No entanto, algumas mudanças foram realizadas na história do personagem para se adequar ao folhetim, como os nomes das irmãs do rapaz, que na Bíblia eram Maria e Marta, e não Maria e Betânia como na novela.

Além disso, seu romance com a personagem Susana, gladiadora que não é citada na Bíblia, foi criado para fins dramáticos na trama da Record. Porém, a proximidade de sua família com a de Jesus é de fato mostrada nas escrituras e o Cristo chama o rapaz de "amigo" em passagens do livro de João, no Novo Testamento.

*Bíblia Sagrada Online, versão NVI, e Almeida Revista e Atualizada foram consultadas para a matéria.

Veja também - Novela Reis: como Bate-Seba morreu na Bíblia?

Lázaro não é o único a voltar à vida na novela Jesus

Além de Lázaro, mais uma pessoa é ressuscitada na novela Jesus, a jovem Helena (Julia Maggessi), filha de Pilatos (Nicola Siri) e Claudia (Larissa Maciel). No entanto, a mocinha não é alvo direto de um milagre de Jesus, mas de um de seus discípulos, João (Rafael Gevú), que salva a menina alguns capítulos após Lázaro voltar a respirar.

Diante do estado grave da filha, que fica muito doente após um ataque a sua caravana, Claudia até procura por Jesus, mas não encontra o Cristo e sua filha morre. No entanto, a menina é visitada pelo namorado Judas Tadeu (Ricky Tavares) e João, que assistem aos últimos suspiros da jovem.

No mesmo instante que Helena morre, João pede que todos tenham fé e coloca suas mãos na garota. Ele ora com afinco e pouco depois Helena volta à vida. Assim como Lázaro, ela retorna bem, totalmente livre de sua doença e novamente saudável.

Diferente da história de Lázaro, a ressurreição de Helena não aparece na Bíblia e é fruto da imaginação dos autores da novela Jesus para trazer mais emoção e reviravoltas na trama da Record.

Leia também - Quando acaba a reprise de Jesus na Record?