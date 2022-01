Personagem de Débora Falabella lida com vício na novela - Foto: Reprodução/TV Globo

Jovem precisa lidar com vício para poder conviver com amigos e família.

Novela O Clone: como a Mel se envolve com drogas?

Uma das tramas mais marcantes da novela de Gloria Perez é a luta de Mel (Débora Falabella) para se manter limpa em O Clone. A filha de Lucas (Murilo Benício) e Maysa (Daniela Escobar) acaba no mundo da dependência química e luta contra os altos e baixos no folhetim. Você lembra como a Mel se envolve com drogas na novela?

Como a Mel se envolve com drogas em O Clone?

Filha de Lucas e Maysa, Mel sofre com uma série de conflitos em casa, mas a situação piora depois que a mãe descobre que a herdeira está namorando Xande. Revoltada, a personagem de Débora Falabella começa a se envolver com drogas ao lado dos colegas Nando (Thiago Fragoso) e Cecéu (Sérgio Marone).

Em determinado ponto da trama, a moça explica para a amiga Telminha (Thaís Fersoza) que não sabe mais como viver sem as drogas. Ela passa a roubar objetos de casa vender e conseguir o dinheiro para comprar mais entorpecente. Após uma das interferências da família, Mel passa por uma crise de abstinência e chega a beber perfume – uma das cenas mais marcantes da personagem de O Clone.

Final de Mel em O Clone

No desfecho da novela, Mel aparece em uma reunião ao lado da família e amigos para receber sua medalha de um ano longe das drogas. Ela recebe o presente das mãos de Lobato (Osmar Prado), que elogia: “eu sei o quanto ela lutou e foi forte”.

Todos aplaudem a moça e nas cenas seguintes, a narração de Ali (Stênio Garcia) mostra que Mel e Nando (Thiago Fragoso) abriram uma clínica de reabilitação. A direção da instituição fica nas mãos do analista de Lobato, Haylton (Haylton Farias da Silva), e a dupla escolhe para a clínica o nome de “Regininha”.

Além disso, a moça consegue um final feliz para o seu coração e termina a novela ao lado de seu grande amor, Xande (Marcelo Novaes).

