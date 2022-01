Novela O Clone: Jade consegue fugir com Khadija?

Jade vive inferno na casa de Said e tenta fugir com a filha - Foto: Reprodução/Globo

Nos capítulos mais recentes de O Clone, Jade tem vivido um inferno na casa de Said. A sobrinha de Ali (Stênio Garcia) resolve escapar com a filha, mas não é devidamente acolhida por ninguém. Jade consegue fugir com Khadija? A personagem de Giovanna Antonelli tenta inúmeras fugas ao lado da filha durante a novela.

Jade consegue fugir com Khadija em O Clone?

Mais uma vez, Jade não consegue ser bem sucedida na tentativa de fuga com Khadija (Carla Diaz). A dupla até consegue chegar na casa de Latiffa (Letícia Sabatella), onde é recebida por Ali, que afirma que receberá Jade, caso seja verdade que ela tem sido maltratada por Said. Porém, o chefe da família diz que não receberá Khadija, que segundo as tradições da religião pertence ao pai.

Jade implora por ajuda, diz que Khadija pertence a ela: “ela nasceu de mim”. No entanto, a decisão de seu tio é resoluta e ele decide convocar um conselho de família, como dita seus costumes. Ali deixa claro que a única forma que Jade pode conseguir ficar com a filha, é se Said abrir mão da menina.

O conselho de família acontece com a presença de todo. Jade e Said acusam um ao outro de traição; ela por conta da relação com Lucas (Murilo Benício) e ele por se envolver com Maysa (Daniela Escobar). Ambos chegam a um consenso sobre o divórcio, mas como já era esperado, Said não abre mão de Khadija.

Jade diz ao marido que é a melhor escolha para a filha e que sempre foi uma mãe dedicada. O personagem de Dalton Vigh desdenha da mulher e diz que Jade não é um bom exemplo para a menina e ameaçara a mulher ao dizer que ela nunca mais veja a filha.

Após Jade não conseguir fugir com Khadija, as duas são separadas e Said não deixa nem mesmo a dupla se despedir com um beijo.

Veja como Jade conseguiu escapar da casa de Said:

Outras tentativas

Esta não foi a única vez que Jade tentou fugir com Khadija na novela O Clone. A primeira vez que a personagem planejou isso foi logo após o nascimento de Khadija. Ela e Said estavam separados e o empresário havia dito que após os primeiros 40 dias da menina, buscaria a filha para morar com ele, já que a garota o pertencia. Jade se desesperou e fugiu com a bebê, mas foi encontrada pelos homens de Said.

Desesperada, ela pediu para ser aceita novamente por Said e disse que seria sua esposa novamente se pudesse ficar perto de Khadija. Said reconsiderou e a aceitou de volta, os dois viveram lado a lado durante cerca de uma década, até que os problemas no casamento retornaram, já que Jade nunca o amou de verdade.

Outro momento em que Jade tenta fugir com Khadija é no final da novela. A mulher busca a garota durante uma ida para a escola e as duas escapam. A criança já estava com uma mala pronta aguardando a mãe e enganou o pai, mentindo que na mala haviam roupas para sua boneca.

Said descobre o desaparecimento da filha e recebe uma carta de Jade, que informa que está com a menina e que não era justo Khadija ficar ao lado apenas do pai, quando foi ela que deu a luz. Porém, novamente as coisas dão errado e as duas são encontradas. Said promete castigar Jade com 80 chibatadas, mas Khadija intervém pela mãe. A menina é levada pelo pai, mas Jade não recebe as chibatadas.

Quem fica com Khadija no final da novela?

No desfecho de O Clone, a guarda de Khadija fica nas mãos de Said. Depois que o empresário encontra a ex-mulher e a filha em uma tentativa de fuga, e dispensa as chibatadas em Jade por pedida da garota, a personagem de Carla Diaz é levada para a casa do pai e lá fica por definitivo.

Porém, por querer ver a filha feliz, Said cede um pouco para que a menina ainda tenha contato com a mãe. No último capítulo de O Clone, Ali narra os desfechos dos personagens e conta que Said permite que Jade veja a filha de vez em quando.

Que horas passa O Clone?

O Clone está sendo exibido de segunda a sexta na faixa das 16h45 desde outubro de 2021. A novela de Gloria Perez é a atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, que após mudanças da emissora, a partir de agora só exibirá produções que foram ao ar no horário nobre do canal.

Ainda não foi definido qual novela substituirá O Clone nos próximos meses. Originalmente o folhetim ficou no ar de outubro de 2001 a junho de 2002.

