Novela Reis: filha de Davi, Tamar se casou na Bíblia?

Filha do rei Davi (Petrônio Gontijo), Tamar (Esther Oliveira) passou por momentos duros na novela Reis. Ela foi abusada pelo meio-irmão Amnon (Luckas Moura) e depois perdeu o irmão Absalão (Ricky Tavares), que morreu após declarar guerra contra o pai. Mas nem tudo é dor na história da personagem, que ganhou um par romântico na trama, Zabude (Vicente Tuchinski). Tamar se casou na Bíblia? Veja o que aconteceu e como será no folhetim da Record.

O que vai acontecer com Tamar, filha de Davi

Tamar vai se casar com Zabude nos próximos capítulos da novela Reis, segundo mostram os resumos liberados pela emissora. Eles celebrarão a união no palácio e terão vários convidados. Após o casório, a dupla viajará pela primeira vez como marido e mulher e retornarão após um pequeno período. Ao voltar para Jerusalém, Tamar vai reencontrar com o pai e lhe fará um pedido especial, que não é descrito no resumo.

Aos que não lembram, Tamar e Zabude se aproximaram nos capítulos da primeira semana de agosto, depois que o rapaz chegou para trabalhar como novo servo de Davi, quando Sisa (Cristiano Garcia) deixou o cargo. Ele logo se encantou pela princesa, que correspondeu aos sentimentos do rapaz.

Para quem não sabe, o casamento de Tamar e Zabude e até mesmo o romance entre os personagens é uma criação da novela Reis. A Bíblia não revela detalhes da vida da moça além do abuso sofrido por Amnon e não descreve os acontecimentos de sua vida depois do crime do príncipe. Em suas últimas aparições nas escrituras, ela aparece vivendo na casa de Absalão, assim como aconteceu no folhetim da Record, mas depois não é mais citada.

Para que a personagem continuasse na trama, a emissora tomou a liberdade de trazer alguns outros detalhes para sua história. A Bíblia também não revela se ela teve filhos, então se a mocinha engravidar nas próximas cenas de Reis, será mais uma criação do folhetim.

Outro detalhe que muita gente se pergunta e não há respostas na Bíblia é quando e como a filha de Davi morreu. Como as escrituras não falam do destino de Tamar, ela pode continuar aparecendo na história até envelhecer. Se o casamento com Zabude já não for seu final feliz, ela pode ganhar espaço também nas temporadas nove e dez do folhetim, ainda em produção, que descreverão os últimos anos de Davi, a ascensão de Salomão (Guilherme Dellorto) e o reinado do herdeiro.

Par romântico de Tamar, Zabude existiu na Bíblia?

Zabude existiu na Bíblia, mas não teve romance nenhum com Tamar nas escrituras. O rapaz apareceu em passagens do primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento, por ser filho do profeta Natã e conselheiro pessoal de Salomão quando o filho de Bateseba se tornou rei. A história do personagem na novela é parecida, pois ele também é filho de Natã na trama, mas como não há descrição de sua história, mulher e filhos na Bíblia, o folhetim resolveu criar mais enredos para o rapaz.

Como ele era conselheiro de Salomão no texto sagrado, já pode-se prever que ele continuará na história pelas próximas temporadas, que se chamarão A Ascensão e A Sabedoria, mas provavelmente será substituído por um ator mais velho quando a trama avançar nos anos. Para se ter uma ideia, Salomão só assumiu a coroa nos últimos dias de Davi, que até o momento na novela é um homem adulto, mas ainda longe da velhice.

Por enquanto, o personagem de Zabude é vivido pelo ator Vicente Tuchinski, de 28 anos. Reis não é sua primeira novela bíblica, ele esteve também em Os Dez Mandamentos (2015), como o escravo Num na primeira fase do folhetim. Neste ano, ele trabalhou na TV Globo e fez uma ponta na novela Vai na Fé, da faixa das 7. Ele interpretou um personal trainer que ficou encarregado de um dos treinos de Clara (Regiane Alves) após um afastamento de Helena (Priscila Sztejnman).

