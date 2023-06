Novela Reis: Urias descobre traição de Bateseba?

A novela Reis caminha para um trágico destino que está reservado para o marido de Bateseba (Paloma Bernardi). O personagem de Roger Gobeth vai morrer por ondem de Davi (Cirillo Luna), mas antes, será que Urias descobre a traição da esposa com o rei de Israel? Na Bíblia, momento não aconteceu, mas ficção ganha asas próprias.

Como Urias descobre a traição de Bateseba?

Na escrituras sagradas, Urias não descobriu a traição de Bateseba e morreu sem saber que a esposa estava grávida de outro homem. No entanto, para fins dramáticos, na novela Reis a reviravolta deve acontecer, assim como foi com a minissérie Rei Davi, de 2012, em que Bateseba se sentiu culpada ao receber o carinho do marido e confessou tudo.

Pelo que indicam os resumos de Reis, a escolha para a trama da minissérie de 2012 não se repetirá na produção de 2023, pois não há nada que indique que Bateseba contará a verdade ao amado. Porém, a descoberta ainda é esperada no folhetim da Record.

Após Davi falhar no plano de tentar embebedar Urias para que o soldado se deite com a esposa e pense que a engravidou, o rei ficará desesperado para dar um fim ao rapaz. Os resumos mostram que Urias fará uma confissão chocante para Aitofel (Marcos Winter) e então Davi decidirá acabar com a vida do soldado.

A emissora não revelou em detalhes qual será a confissão de Urias e o motivo que deixará Davi desesperado para acabar com o marido da amante, mas pelo caminhar da história, a descoberta da traição pode ser a resposta. Bateseba já deixou claro que vai dar continuidade a gravidez, mesmo com o filho sendo fruto de um adultério, então a segurança do novo herdeiro também pode ser levada em consideração pelo rei ao decidir acabar com Urias tão rápido.

O personagem de Urias acabará morto nos próximos capítulos da novela Reis da mesma forma que foi descrita na Bíblia. Davi vai mandar o soldado de volta para a Guerra e ordenará seu comandante Joabe (Mario Bregieira) que coloque o marido de Bateseba no lugar mais perigoso do campo de batalha. Assim, Urias será ferido durante um conflito e morrerá logo em seguida.

Após a morte de Urias, Bateseba tem seu período de luto e depois vira esposa de Davi. O casal sofre as consequências da transgressão pouco depois, quando o filho deles nasce. Deus pune a dupla, por isso a criança fica muito doente e morre logo após chegar ao mundo.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada

Veja também - Novela Reis: como Bate-Seba morreu na Bíblia?

Quando começa a próxima temporada de Reis

A nova temporada de Reis, intitulada A Consequência, está marcada para estrear no dia 17 de julho, uma segunda-feira. Ela se passará 15 anos a frente na história e mostrará Davi e Bateseba já mais velhos e acompanhará o reinado de Davi após o pecado que viveram. Por isso, os atores Cirillo Luna e Paloma Bernardi serão substituídos por Petrônio Gontijo e Anna Lima no elenco. Apesar de terem perdido o primeiro filho, eles conseguirão novos herdeiros mais tarde, como o famoso Salomão (Arthur Valadares).

Outros nomes também ganharão novos atores, como Joabe, que se despedirá de Mario Bregieira e passará para as mãos do ator Marcelo Faria. Assim como Tamar, que na fase adulta será interpretada pela atriz Esther de Oliveira. Além disso, entram novos atores, como Miguel Cardoso, Pedro Pupak e Matheus Ribeiro, que vivem filhos de Davi.

A atual temporada, O Pecado, acaba no dia 14 de julho. A exibição dos capítulos inéditos do folhetim é de segunda a sexta às 21h00 e os melhores momentos da semana são reprisados aos sábados, também às 21h00.

Leia também - Quem é Hagite em Reis e quem foi ela na Bíblia?