Horário do Altas Horas com Klara Castanho hoje e convidados

O apresentador Serginho Groisman conversa esta semana com a atriz Klara Castanho, a ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara, entre outros convidados de peso no palco do Altas Horas. O programa da TV Globo começa hoje depois do Big Brother Brasil e pode ser assistido ao vivo ou depois na íntegra, totalmente de graça.

Que horas começa o Altas Horas de hoje?

O Altas Horas está marcado para começar às 23h15 neste sábado (4), depois do Big Brother Brasil. A programação oficial da TV Globo indica que o programa de Serginho Groisman ficará no ar durante 1 hora e 50 minutos, terminando 01h05, horário do filme De Pernas Pro Ar 3 no Supercine de hoje.

As atrações convidadas para o programa desta semana foram a atriz Klara Castanho, a ministra Sônia Guajajara, a jornalista Sandra Annenberg e a ex-BBB23 Tina Calambra. Além delas, como o programa deste sábado do Altas Horas foi gravado em homenagem ao mês da Mês da Mulher, também aparecem Maria Rita, Roberta Miranda, Grazzi Brasil e Bruna Viola nas apresentações musicais.

Durante a gravação do programa, Klara Castanho falou pela primeira vez na televisão sobre o abuso que sofreu no ano passado. A atriz já havia feito uma carta aberta no Instagram, mas contou mais sobre a situação apenas agora no programa.

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, a jovem de 22 anos falou que passou por um período de recolhimento voluntário após ser forçada a falar do assunto publicamente, quando a revelação sobre o caso foi realizada na mídia.

Veja a chamada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Morena (@tvmorenams)

Como assistir online o Altas Horas

Para assistir ao vivo o programa, é só acompanhar pela televisão ou na aba ao vivo da Globoplay. Caso prefira assistir em outra horário, a plataforma streaming também permite que o público confira o conteúdo gratuitamente. Porém, tudo isso mediante a criação de uma conta gratuita no site.

Para assistir o Altas Horas ao vivo

1 - Para assistir ao vivo pela Globoplay, você deve entrar na plataforma e clicar no botão "entrar" da aba lateral direita e depois em "cadastre-se";

2 - Você será redirecionado para um formulário em que terá que informar nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora;

3 - Para finalizar o processo, é só marcar a opção que confirma que você leu e aceita os termos de uso e privacidade da plataforma e depois apertar "cadatrar";

4 - Agora você já tem seu login e senha da Globoplay. Entre na plataforma e clique na "agora na TV", na parte superior do site. Você deve ficar no canal da TV Globo no horário em que começa o Altas Horas e pronto!

Como assistir o Altas Horas depois

1 - Caso prefira assistir o Altas Horas em outro horário e queira parar ou voltar trechos do programa, é possível fazer isso conferindo a atração na íntegra no catálogo da Globoplay. Para isso, também é necessário acessar o site (https://globoplay.globo.com/) e fazer uma conta gratuita;

2 - Quando estiver com seu login em mãos, vá na barra de buscas e procure por "Altas Horas". Depois clique na página dedicada ao programa de Serginho Groisman;

3 - Você pode escolher assistir o programa Altas Horas de hoje ou qualquer outra semana. O catálogo da Globoplay tem exibições da atração desde dezembro de 2007 até as mais recentes.

Quando começou o programa com Serginho Groisman?

O Altas Horas surgiu nos anos 2000 e foi ao ar pela primeira vez no dia 14 de outubro de 2000. O programa sempre foi uma atração das noites e madrugadas de sábado da TV Globo, buscando mesclar um programa de variedades com entretenimento e jornalismo.

Comandado por Serginho Groisman, o Altas Horas ganhou o Qualidade Brasil de melhor programa de auditório em 2001, 2002, 2003, 2005 e 2006.

O programa interrompeu suas gravações durante a pandemia do Covid-19, em 2020, e passou a exibir reprises no lugar. Algum tempo depois, a atração retornou totalmente remota, com entrevistas virtuais. Depois de 9 meses de afastamento, o programa finalmente retornou ao formato nos estúdios da Globo.