O que Theo da novela Travessia faz escondido na web?

Menino entra em conflito com a família devido ao vício em internet

Theo causa preocupação em sua família devido ao seu vício em internet. Ele também tem causado mistério sobre a origem de seu dinheiro e quem estaria mandando os valores para ele. Enquanto Glória Perez não revela o segredo do jovem, o público cria teorias sobre o que ele esconde.

Público cria teorias sobre o segrego de Theo de Travessia

O segredo de Theo ainda não foi revelado na novela Travessia, o que tem causado conflitos entre ele e sua família. Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça) estão cada vez mais preocupados com o filho, além de Isa (Duda Santos) ter até escondido o fio do computador do irmão para tentar tirá-lo de frente da tela.

Além disso, há ainda a questão financeira. O jovem tem ganhado quantidades em dinheiro e surgido com itens que não foram comprados por seus pais, levantando suspeitas sobre a origem dos objetos.

Na web, os internautas especulam sobre o que tanto Theo faz no computador durante o dia inteiro. Uma usuária do Twitter comparou o garoto com a personagem Mel, interpretada por Débora Falabella, de O Clone (2001), que era viciada em drogas. O menino poderia estar tão viciada em jogos como a jovem era por entorpecentes.

Já para outros internautas, o comportamento do garoto pode realmente estar relacionado às drogas. Outros espectadores da novela acredita que Theo ganha dinheiro passando de fase em jogos para outras pessoas - uma prática comum nos jogos online. Essa é uma das principais teorias dos internautas, já que foi mostrado que o garoto recebe desconhecidos em casa.

Enquanto o segredo não é revelado, os pais precisam lidar com o comportamento do garoto, que chega a ser agressivo com a própria mãe. Veja alguns tweets sobre o Theo de Travessia:

Cara essa trama toda do Theo pra mim só tem uma explicação: focaram tanto na Isa e não perceberam que o real problema estava dele. Sério, isso me assusta!!!! #Travessia — titia sarah 1️⃣3️⃣ (@sarexBarB) January 4, 2023

o théo tá doido e viciado de verdade antes eu nao ligava mas agora achei preocupante quero ver o que vai acontecer #Travessia pic.twitter.com/zGIUDQygk1 — alex dunphy barbosa (@thkalinda) January 4, 2023

Theo revirando o quarto procurando o carregador, bem vibe drogado mesmo nao é possível #travessia — mel ϟ (@eusoquerovclsmg) January 4, 2023

Até agora não tô entendendo qual o problema do Theo ganhar dinheiro jogando pros outros e pq ele tem tem esconder isso #Travessia — narceja (@girlfromboteco) November 9, 2022

num sei oq o Theo esconde isso? ele só tá passando fases de jogo por dinheiro #Travessia — chris 🍁 (@dilaosereleper) November 8, 2022

Questionamentos sobre #Travessia: Theo recebe um cara que quer "passar de fase" em um jogo online estilo LOL (ou seja, não existe fase pra passar...) e recebe dinheiro por isso. O clima é tenso como se fosse tráfico de drogas....COMO ASSIM MLR?! — deamaral (@deardea) November 5, 2022

O que acontece com o garoto na novela?

O episódio no qual Theo é extremamente agressivo com os pais vai deixá-los ainda mais tensos. Em cenas que vão ao ar a partir de sexta-feira, 6, Monteiro vai tentar tranquilizar a esposa em relação ao comportamento do garoto - esse, inclusive, é um dos pontos mais criticados pelos internautas já que o professor e a advogada tratam os filhos de forma diferente entre eles. Enquanto Isa é repreendida por ir em festas, seus pais por muito tempo fecharam os olhos para o comportamento do caçula.

O imbróglio continua na próxima semana de Travessia. Isa avisará o irmão que Laís está se prejudicando no trabalho por causa do comportamento dele, numa tentativa de conscientizar o jovem sobre suas atitudes.

Apesar de ser um dos mistérios da trama, o público tem reprovado o núcleo. Theo vem sendo taxado como chato, e alguns espectadores acreditam que o menino precisa ser levado ao psicólogo. "Não tem ninguém com pulso firme pra dar um acorda pra vida pra esse Theo não?", questionou um internauta. "Não existe ninguém mais insuportável nessa novela do que esse Theo, pelo amor", escreveu outro.

