Onde é gravada a novela Amor Perfeito?

A novela Amor Perfeito estreia nesta segunda-feira, 20, e traz a história de Marê (Camila Queiroz) e Marcelino (Levi Asaf), mãe e filho que sonham em se reencontrar. Além da cidade cenográfica construída nos Estúdios Globo, a trama conta com cenas gravadas em diferentes lugares do Brasil.

O folhetim se passa na cidade fictícia de Águas de São Jacinto, interior de Minas Gerais entre os anos de 1930 e 1940. A maior parte das cenas são gravadas na cidade cenográfica, onde ficam elementos importantes do folhetim, como a praça onde Marê é presa injustamente, o armazém, a irmandade dos clérigos onde Marcelino vive e o Grande Hotel Budapeste.

A novela Amor Perfeito é baseada na obra Marcelino Pão e Vinho, de José María Sánchez Silva, publicado na década de 1950.

Novela Amor Perfeito foi gravada em qual cidade?

Amor Perfeito tem cenas gravadas em Sao Paulo, em pontos icônicos da idade como a Estação da Luz, Parque da Independência e Edifício Martinelli, no centro da cidade do Rio de Janeiro e nas cidades mineiras de Caxambu, Baependi e São Lourenço, de acordo com o Gshow.

Para quem não conhece a capital paulista, a Estação da Luz é uma das maiores e é a mais antiga estação ferroviária da cidade. O local, que tem 122 anos de existência, hoje concentra um grande número de linhas de trem e metrô e está próximo de outros pontos importantes como a Sala São Paulo e a Pinacoteca.

O Parque da Independência fica no bairro do Ipiranga. O local abriga o Museu da Independência, que reúne um grande acervo de obras e documentos históricos, além do Monumento à Independência, a Cripta Imperial, o Jardim Francês e o Bosque, todos tombados pelo patrimônio histórico.

Já as cidades mineiras contam com poucos habitantes e transmitem a sensação de lugares interioranos tranquilos. Em Caxambu, no sul do estado, moram apenas 20 mil pessoas. Em Baependi são 19 mil habitantes, enquanto em São Lourenço o número é maior, com 46 mil.

Qual a história de Amor Perfeito?

A nova novela das 6, Amor Perfeito, começa com a história de Marê, uma moça rica, estudante de Administração e Finanças, que está noiva de Gaspar (Thiago Lacerda), filho mais velho do prefeito Anselmo (Paulo Betti). Mesmo comprometida, ela se apaixona pelo jovem médico Orlando (Diogo Almeida) e enfrenta seu pai, o empresário Leonel Rubião (Paulo Gorgulho), para viver esse amor.

A vida da mocinha muda quando ela é injustamente presa pela morte de seu pai, assassinado misteriosamente. Sua madrasta, a vilã Gilda (Mariana Ximenes), também arma para que Orlando acredite em uma série de mentiras e abandone a protagonista.

Sem saber que Marê está grávida de um filho seu, Orlando se muda para o Canadá. Enquanto isso, a mocinha é presa mas tenta fugir - é em uma dessas fugas que ela dá à luz ao seu filho, de quem se separa contra sua vontade.

Há uma passagem de tempo na trama. Marcelino (Levi Asaf), filho de Marê, cresce na Irmandade de São Jacinto dos Clérigos e sonha em reencontrar sua mãe, assim como ela.

Além dos protagonistas, os atores Babu Santana, Tonico Pereira, Tony Tornado, Allan Souza Lima, Chico Pelúcio, Bernardo Berro, Zezé Polessa, Ana Cecília Costa, Daniel Rangel, Analu Prestes, Juliana Alves, Antonio Pitanga, Bruno Montaleone, Bukassa Kabengele, Carmo Dalla Vecchia, Isabel Fillardis e mais também estão no elenco.

A novela Amor Perfeito estreia nesta segunda-feira, 20, a partir das 18h25, horário de Brasília. A trama vai ao ar de segunda a sábado, e todos os capítulos ficam salvos para os assinantes do Globoplay após a exibição na TV. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma.