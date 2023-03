Onde fica a cidade de Águas de São Jacinto da novela Amor Perfeito?

Trama do novo folhetim se passa em cidade interiorana

Amor Perfeito, nova novela da seis, é ambientada na cidade de Águas de São Jacinto, onde se passa todo o desenrolar da história de Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida). A trama também terá cenas em outras cidades do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas afinal, onde fica o município citado na história?

Águas de São Jacinto existe?

Águas de São Jacinto é uma cidade fictícia do interior de Minas Gerais. A trama foi criada exclusivamente para a nova novela das seis, que tem cenas gravadas nos municípios mineiros de Caxambu, Baependi e São Lourenço, além dos Estúdios Globo na capital fluminense.

A cidade é o principal cenário da novela. Algumas das cenas mais importantes são gravadas dentro dos próprios estúdios da emissora, onde foi construída a praça na qual Marê é presa, a Irmandade dos Clérigos de Águas de São Jacinto, lar de Marcelino, o Grande Hotel Budapeste e o comércio local do município.

A trama, ambientada nas décadas 1930 e 1940, foi escrita pelos autores Duca Rachid, Julio Fischer e baseada na obra 'Marcelino Pão e Vinho', de autoria do espanhol José María Sánchez Silva e publicada na década de 50.

Ao Gshow, Julio apontou que o ponto de partida inicial foi a história da obra, mas o livro por si só não tem a estrutura necessária para um folhetim. "Nosso trabalho foi a partir dessa semente, criando um universo que rodeia a mãe do Marcelino e outras tramas. Diferentemente do livro, decidimos fazer uma mãe viva que procura esse menino, e assim, fomos criando o universo, a cidade de São Jacinto", disse.

Sinopse da novela Amor Perfeito

A novela se inicia com a história de amor entre Marê e Orlando, uma moça rica estudante de Administração e um jovem médico. Apesar de estar noiva do ambicioso Gaspar (Thiago Lacerda), a protagonista enfrenta seu pai, o empresário Leonel Rubião (Paulo Gorgulho), para viver ao lado do homem que ela verdadeiramente ama.

No entanto, o assassinato de Leonel vira a vida de Marê de cabeça para baixo. Ela é acusada injustamente de ter matado o patriarca e vai presa - a essa altura, ela já está grávida mas Orlando ainda não sabe. O rapaz cai nas mentiras contadas por Gilda (Mariana Ximenes), madrasta da mocinha, fica desiludido e se muda para o Canadá.

Em uma das tentativas de fuga da cadeia, a mocinha dá à luz mas é separada de seu filho. O garoto passa a viver na Irmandade dos Clérigos de Águas de São Jacinto, comandada pelo frei Severo (Babu Santana), e sonha em se reencontrar com a mãe, assim como ela.

NOVAS NOVELAS DA GLOBO EM 2023

Além de Amor Perfeito, a Globo prepara outras estreias para 2023. O público passa a acompanhar a partir de maio a nova novela das nove, Terra e Paixão. A trama, de autoria de Walcyr Carrasco, chega para substituir Travessia, que termina no dia 5 do mesmo mês.

Terra e Paixão terá temática country e contará a história de Aline (Bárbara Reis), uma professora que decide se tornar produtora agrícola após o assassinato de seu marido. Seu caminho se cruza com o dos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), que se apaixonam por ela sem saber que se trata da mesma pessoa.

Antes, em 5 de abril, estreia a segunda parte da novela Todas as Flores, exclusiva para os assinantes do Globoplay. A primeira parte da trama será exibida ainda neste ano na TV aberta.

20 de março - Amor Perfeito, às 18h

5 de abril - Todas as Flores, no Globoplay

5 de maio - Terra e Paixão, às 21h30