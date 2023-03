Jéssica Sodré: como está a Lady Daiane da novela Senhora do Destino hoje

Jéssica Sodré se destacou nas telinhas ao interpretar a adolescente Lady Daiane em Senhora do Destino, novela de Aguinaldo Silva que foi ao ar entre junho de 2004 e março de 2005. Com o trabalho, ela chegou a conquistar outro projeto na televisão, mas pouco depois se afastou do mundo dos folhetins. Hoje aos 37 anos de idade, Jéssica ainda assume o título de atriz, mas escolheu seguir por outros caminhos na profissão.

Jessica Sodré não atua em uma novela desde 2005. Depois que deu vida a Lady Daiane em Senhora do Destino (2004 - 2005), a atriz migrou para a Record TV, em que viveu a personagem Lúcia Padilha em Prova de Amor. Depois disso, ela nunca mais apareceu em um projeto na frente das câmeras.

No entanto, isso não significa que ela abandonou a vida no meio artístico. Íntima dos palcos do teatro desde a infância, hoje ela é professora de teatro, além de ser preparadora de elenco.

Além disso, ela também mostra no Instagram que é coordenadora da Ato Simulação Clínica, empresa que faz seleção de atores para simulações clínicas e treinamentos médicos.

Outro projeto artístico da famosa é a escrita. Em 2021, Jessica Sodré lançou o livro de poesias Vendo-me, cujo o ebook pode ser conferido gratuitamente por um link em seu perfil do Instagram (@je.sodre). Nesta mesma época, ela se formou em cinema pelo curso Aworàn.

Articuladora cultural, ela atua em projetos de pautas sociais. Desde 2018, ela trabalha na construção da Ocupa Sapatão, movimento de lésbicas organizadas do Rio de Janeiro, além de ser integrante da GT Antirracista da Articulação Brasileira de Lésbicas.

A atriz Jéssica Sodré namora?

Jéssica Sodré namora com a educadora Jade Helena, com quem mantém o projeto Lesbilê nas redes sociais. O perfil de humor falar sobre namoro lésbico, amor preto, entre outros assuntos.

Em agosto de 2021, em vídeo ao Facebook da Casinha Acolhida, ONG carioca que busca oferecer apoio à população LGBTQIA+, o casal contou que se conheceu em um aplicativo de relacionamento. Elas estão juntas há quase 5 anos.

Quem era Lady Daiane em Senhora do Destino

Papel de Jessica Sodré, Lady Daiane em Senhora do Destino era a filha mais nova de Cigano (Ronnie Marruda) com Rita, papel da atriz Adriana Lessa. Ela era irmã de Maikel Jeckson (Agles Stibe) e tinha 15 anos de idade.

Inocente e uma garota quase angelical, ela acaba engravidando de Shao Lin (Leonardo Miggiorin) na trama de Senhora do Destino. Encantada pelo rapaz, ela tem uma visão romântica da situação e não enxerga toda a responsabilidade que chega com o nascimento de sua criança, vendo sua circunstância quase como a chegada de uma nova boneca, mesmo quando Maria do Carmo (Susana Vieira) tenta fazê-la enxergar a realidade.

Apesar do romance com Shao Lin que acaba gerando sua criança, ela também se envolve com Bruno (Thadeu Matos), filho de Reginaldo (Eduardo Moscovis), ao longo da novela.

Em entrevista para a coluna de Patricia Kogut no O Globo, em 2017, ela contou que o marcante papel de Lady Daiane em Senhora do Destino faz com que o público a reconheça por onde anda. "Eu acho incrível porque já tem mais de dez anos e as pessoas sempre me perguntam: você é quem interpretava a Lady Daiane?", contou.

Além do grande sucesso que o folhetim teve na época, a novela de Aguinaldo Silva já ganhou reprises, o que mantém sua obra sempre viva na cabeça das pessoas. Como agora em 2023, que a trama é exibida no canal Viva na faixa das 22h50 e 13h30 para a alegria dos noveleiros.