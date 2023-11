Padre Pedro e Estela se beijam pela 1ª vez em Mulheres Apaixonadas

Veja como será o primeiro beijo de Pedro e Estela na novela Mulheres Apaixonadas, no ar no Vale a Pena Ver de Novo - Foto: Reprodução/Globo

Padre Pedro e Estela tiveram uma importante conversa sobre sentimentos e a socialite contou como está disposta a deixar sua vida de luxos para trás para ficar com o padre. No entanto, ele tem dúvidas sobre qual caminho seguir, pois se quiser ficar com a moça terá que abandonar seu ministério. Em breve, o casal vai se beijar pela primeira vez para a alegria dos fãs do Vale a Pena Ver de Novo!

Padre Pedro e Estela vão ficar juntos?

O primeiro beijo de Pedro e Estela virá no capítulo de quarta-feira, 22 de novembro, segundo os resumos de Mulheres Apaixonadas da TV Globo. O casal não estará infringindo nenhuma regra da igreja, pois a esta altura da história, o padre terá abandonado a batina para ficar com a moça vivida por Lavínia Vlasak.

O aguardado primeiro beijo de Pedro e Estela será em um encontro do casal para que o personagem de Nicola Siri conte sobre sua saída da igreja, e assim os dois aproveitarão o momento para se declararem um para o outro. "Eu amo você e você... me responde de que maneira?", comenta a moça. "Eu também amo você Estela", dirá o ex-padre, que deixará Estela em êxtase: "isso é musica para os meus ouvidos, sonho em ouvir essa frase desde os 12 anos".

A moça então fará com que o religioso fique sem graça ao relembrar um antigo romance de Pedro, com quem ele quase se casou antes de virar padre, e perguntará ao amado há quanto tempo ele não beija uma mulher. Com o clima de romance no ar, Pedro e Estela enfim se beijarão para selar o amor.

Depois do primeiro beijo do casal, Estela deixará o hotel luxuoso em que vive, doará algumas de suas joias para Dóris (Regiane Alves) e se mudará para a chácara do ex-padre no último capítulo. Ao chegar na casa de Pedro, a moça deixará ele sem palavras, ao aparecer totalmente nua: "é assim que quero entrar aqui para viver com você, despida, renascendo por dentro e por fora".

"Eu acredito nos seus propósitos. Sabe o que me conquistou em você antes de mais nada? Suas intenções", dirá o ex-padre. "Me consagro a você, de corpo e alma", finalizará a socialite. Depois disso, o casal Pedro e Estela irá para a cama pela primeira vez e terminará a novela Mulheres Apaixonadas mais feliz do que nunca.

Que dia acaba Mulheres Apaixonadas?

Mulheres Apaixonadas exibirá seu último capítulo no dia 4 de dezembro, sexta-feira, no Vale a Pena Ver de Novo. Vale ressaltar que os últimos dias do folhetim no ar terão tempo reduzido, por conta da estreia da sucessora Paraíso Tropical, que dividirá a faixa de horário com a obra de Manoel Carlos.

Paraíso Tropical vai começar no dia 27 de novembro, próxima segunda-feira, e durante esta semana de estreia a trama irá ao ar primeiro na TV Globo, a partir das 17h05, e Mulheres Apaixonadas virá em seguida, com início por volta das 17h35.

A programação da próxima semana ainda não foi divulgada pela emissora para confirmar o horário em que Mulheres Apaixonadas começará durante sua última semana, mas sabe-se que o padrão adotado nas estreias passadas da emissora foi de manter a nova trama com capítulos de até meia hora em seus primeiros dias e ceder o resto da faixa para a novela se despedindo do horário, o que gira em torno de um total de uma hora, já que o Vale a Pena Ver de Novo termina às 18h25.

Substituta, Paraíso Tropical é obra de Gilberto Braga e Ricardo Linhares e foi ao ar entre março e setembro de 2007. A trama mostra o ambicioso Olavo (Wagner Moura), sobrinho do poderoso empresário Antenor Cavalcanti (Tony Ramos), que tenta passar a perna em Daniel (Fabio Assunção), para que o rapaz não assuma a empresa de Antenor. Quem se envolve nessa história são as gêmeas Paula e Taís, sendo a primeira delas uma boa moça que se apaixona por Daniel, e segunda uma megera interesseira que faz parte dos planos de Olavo.

