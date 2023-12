Paraíso Tropical: quando Taís descobre que tem irmã gêmea?

Paula e Taís são protagonistas em Paraíso Tropical, mas as irmãs não sabem da existência uma da outra no começo da trama. A mocinha encontra a verdade depois da morte da mãe, mas a vilã fica no escuro por mais algum tempo. Relembre como Taís descobre que tem uma gêmea!

Taís conhece gêmea após acidente

Taís aparece pela primeira vez na novela Paraíso Tropical no capítulo 15, quando é confundida na rua por Daniel (Fabio Assunção), que pensa ter reencontrado Paula. No entanto, é só várias capítulos depois, no de número 41, que ela finalmente descobre que tem uma irmã gêmea.

Embora o avô de Taís, Isidoro (Othon Bastos), saiba que a moça tem uma irmã, ele não conta a verdade para ela. Ela só descobre tudo quando Paula consegue localizá-la no Rio de Janeiro e a surpreende na saída de uma festa. No entanto, o momento é caótico. Com medo de perder Taís de vista, Paula grita pela irmã, que para no meio da rua para olhar para ela. Chocada ao ver uma mulher igual a ela, a vilã não presta atenção e por isso é atropelada.

Devido ao acidente, as duas não conseguem conversar, pois Taís desmaia imediatamente. A jovem é levada para o hospital e passa por uma cirurgia e transfusão de sangue. É só algumas cenas depois, no capítulo 43, que Taís acorda e se depara com Paula em seu quarto.

Confusa, ela pergunta: "quem é você?" "Sou a Paula, nós somos irmãs", explica a mocinha. "Achei que era um delírio, um sonho", comenta Taís. Paula revela o que descobriu na morte de Amélia (Susana Vieira) sobre a história das duas, mas deixa claro que não sabe como elas foram separadas.

É depois desse encontro das duas no hospital que Paula vê o avô Isidoro pela primeira vez, quando ele é informado sobre o acidente de Taís e vai visitar a neta. Sem ter para onde correr, ele resolve enfim contar a história de vida das meninas.

Isidoro revela então que Silvia, a mãe das garotas, era viciada em drogas e por isso começou a se prostituir. Quando descobriu a gravidez, ela voltou para a casa do pai, que cuidou dela como pôde durante a gestação. Porém, depois do nascimento das gêmeas, a mulher ainda era viciada e por isso venceu as crianças.

Isidoro recuperou Taís, mas não conseguiu ficar com Paula, que foi levada por Amélia para a Bahia depois que descobriu que Silvia vendeu a garota para um criminoso perigoso. Como não conseguiu encontrar uma das gêmeas, Isidoro resolveu esconder a verdade de Taís.

Taís é assassinada e Paula vira suspeita na novela

Quem acompanhou Paraíso Tropical na exibição original de 2007 ou a reprise no Viva em 2021 sabe que Taís não é flor que cheire e por conta disso ela acaba morrendo na reta final da história. A personagem tenta esconder sua vilania depois que conhece Paula, mas não se faz de boazinha por muito tempo e tenta de tudo para se dar bem, buscando conseguir dinheiro com Antenor (Tony Ramos) e até tentando matar a irmã para se passar pela gêmea.

Em um de seus planos para se dar bem, a vilã é assassinada no capítulo 154. O assassino é mantido em segredo na história e quem acaba acusada é Paula, que vai até presa pelo crime. A jovem consegue sair da cadeia depois de um habeus corpus, mas permanece suspeita da morte até o último capítulo, quando enfim o verdadeiro homicida confessa, Olavo (Wagner Moura).

Depois de ser encurralado por Daniel (Fabio Assunção), que descobre as falcatruas do sobrinho de Antenor e tenta derrubá-lo de uma vez por todas, o vilão conta que precisou matar a mau-caráter para mantê-la calada, pois ela descobriu que Ivan (Bruno Gagliasso) era filho de Antenor e o estava chantageando por dinheiro.

Sem Taís e Olavo no caminho, Paula ganha um final feliz no desfecho da história ao lado de seu grande amor Daniel. Para selar a união deles, uma passagem de tempo é mostrada no último capítulo e Paula dá a luz a gêmeas.

