Petronius morre na novela Jesus? O final do centurião

Petronius (Fernando Pavão) falhou com Pilatos (Nicola Siri) e foi alvo de um plano dos discípulos de Jesus, que conseguiram resgatar Zelote (Rodrigo Andrade). E esta não foi a única vez que o centurião ficou "devendo" serviço ao patrão, por isso foi ameaçado pelo governador da Judeia. Será que Petronius morre na novela Jesus? Final de personagem ganha reviravolta.

O que acontece com o Petronius em Jesus?

A boa notícia para quem gosta do personagem da novela Jesus é que Petronius não irá morrer. Para sua sorte, ele deixará o lado dos vilões até o fim da trama da Record e ainda ganhará um final feliz. Seu desfecho começa a ser selado nos últimos episódios da história, quando cumprindo as ordens de Pilatos ele consegue chegar até o esconderijo dos apóstolos, mas seus soldados não encontram os seguidores de Jesus por lá.

Cansado de ver o centurião falhar mais uma vez, Pilatos o tira do cargo, que passa para as mãos de Longinus (Sacha Bali). O governador não mata Petronius, mas lhe dá até o final do dia para deixar a fortaleza e não olhar para trás. Antes de partir, ele se despede da irmã Cassandra (Claudia Assunção), que retorna para a cidade natal da dupla, e decide ficar por Jerusalém, com esperanças de que verá novamente Madalena (Day Mesquita).

Com uma nova vida longe do exército romano, ele usa suas economias para investir na oficina de Bartimeu, que junto com Eloah promove o reencontro de Petronius com Madalena. A personagem de Day Mesquita não perdoa o amado pelas atitudes que teve ao lado de Pilatos, o critica pela perseguição aos apóstolos e o expulsa ao jogar água na cara do ex-centurião.

No entanto, Bartimeu e Eloah conversam com Madalena e explicam que Petronius se tornou um novo homem, ele viu Jesus ressuscitado, o que acendeu sua fé, e ainda ajudou os discípulos depois que deixou a casa de Pilatos. Com isso, ela reconsidera e corre atrás de Petronius.

Os dois se reconciliam e ele pede a mulher em casamento, que prontamente aceita. No último capítulo da novela Jesus, Petronius é batizado por Pedro (Petrônio Gontijo) e comemora sua nova fase na vida, ao lado dos seguidores do filho de Deus.

A novela Jesus está completa no Playplus?

Quem quiser assistir ao final da novela Jesus para conferir o desfecho de Petronius e os demais personagens do folhetim bíblico terá que esperar o último capítulo ser exibido nas telinhas, no dia 11 de setembro. A produção já esteve completa no catálogo do Playplus antes, quando a exibição original entre 2018 e 2019 e também reprise entre 2020 e 2021 foram ao ar, mas esses episódios não estão mais por lá. Agora, só a nova reedição pode ser conferida na plataforma streaming, que adiciona os capítulos diários logo após a exibição na televisão.

Trechos dos capítulos podem ser vistos gratuitamente na plataforma, mas os episódios na íntegra são liberados apenas para os assinantes. Se quiser criar uma conta agora mesmo, é só acessar o endereço https://www.playplus.com/ e criar um cadastro. O plano mensal do serviço de streaming é de R$ 15,90.

Depois do último capítulo da reprise de Jesus ir ao ar, a partir do dia 12 de setembro, uma terça-feira, entra no lugar a série canadense Quando Chama o Coração. A emissora de Edir Macedo vai exibir as oito temporadas da produção que já foram ao ar em 2021 e trará também a nona temporada, ainda inédita no Brasil. O horário será o mesmo de Jesus, às 21h45, depois de Reis, de segunda a sexta-feira.

