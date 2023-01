Por que os Smurfs são azuis? Saiba a origem dos personagens

Os Smurfs são criaturas animadas de uma franquia de três filmes que começou em 2011. Muito antes disso, eles já haviam sido criados pelo cartonista belga Peyo em histórias em quadrinhos na década de 50. Mas afinal, por que esses personagens são azuis?

Qual a verdadeira história dos Smurfs?

Foi a esposa de Peyo, a colorista belga Janine Culliford, quem deu a cor azul para as criaturinhas, de acordo com o jornal americano The Comics Journal.

A colorista afirmou que a cor foi escolhida por um processo de eliminação. "O verde faria com que eles fossem confundidos em meio às folhas e o amarelo poderia fazer parecer com que eles parecessem doentes. Se fossem rosa, pareceriam constrangidos e, se fossem vermelhos, os leitores pensariam que estavam com raiva.” O azul sobrou e acabou sendo escolhido.

Desde que apareceram pela primeira vez nos quadrinhos belga, em 1958, os Smurfs se expandiram para filmes, programas de televisão, videogames, entre outros. Eles são conhecidos por serem fofos, divertidos e amigos das crianças.

Com o sucesso os personagens, Os Smurfs ganharam uma revista própria em 1989. Em 1992, Peyo faleceu, mas seu filho deu continuidade ao trabalho e publicou novas histórias.

Também foi na década de 80 que as criaturinhas azuis ganharam sua primeira série na televisão, exibida pelo canal americano NBC. No Brasil, os episódios foram transmitidos na Rede Globo, no SBT e RedeTV.

Já no cinema, eles ganharam os primeiros filmes na década de 70, mas foi em 2011 que a Sony Pictures lançou uma nova franquia de Os Smurfs, com três filmes lançados em 2011, 2013 e 2017.

Curiosidades sobre os Smurfs

Nome - O nome original dos Smurfs é "The Schtroumpf", que surgiu durante um jantar no qual o cartunista belga esqueceu a palavra para sal. Foi então que ele inventou uma nova palavra para chamar o item e pediu a seu amigo que lhe passasse o “schtroumpf”.

Altura - Os Smurfs são criaturas pequenas, que medem apenas "três maçãs" de altura. Apesar da baixa estatura, eles podem viver centenas de anos. Na sexta temporada do desenho animado, o Vovô Smurf voltou de uma jornada de 500 anos ao redor do mundo.

Número de Smurfs - Havia apenas 99 Smurfs originalmente, mas o número aumentou para que novos personagens entrassem na história, incluindo as smurfs femininas: Smurfette, Sassette e Nanny Smurf.

A origem de Gargamel - O nome Gargamel vem de uma obra do escritor francês do século XVI, François Rabelais, "A Vida de Gargântua e de Pantagruel", que conta a história de um gigante e seu filho.

Azrael - O gato de estimação de Gargamel é chamado de Azrael em homenagem ao Arcanjo da Morte em algumas religiões, como o islamismo.

Onde assistir aos filmes?

Os filmes dos Smurfs estão disponíveis em várias plataformas de streming. Para assistir, é necessário ser assinante de uma delas.

Os Smurfs (2011) - Disponível na Netflix, YouTube, Google Play Filmes e TV, Amazon Prime Video e Apple TV.

Os Smurfs 2 (2013) - Disponível no Globoplay, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Filmes e TV e Apple TV.

Os Smurfs e a Vila Perdida (2017) - Disponível na Netflix, Paramount+, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Filmes e TV e Apple TV.

Após a Paramount e a Nickelodeon assumirem a franquia que antes estava sob posse da Sony Pictures, foi anunciado que um quarto filme dos Smurfs está à caminho. O longa-metragem dessa vez será um musical, com previsão de lançamento para dezembro de 2024. A produção está sendo escrita por Pam Brad, que trabalhou na série animada South Park.

*Com informações da revista Time, The Comic Journal e Desert News