Quem são os personagens da novela Mar do Sertão?

Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé interpretam os principais personagens da novela Mar do Sertão. No elenco também estão nomes conhecidos como Enrique Diaz, José de Abreu e Deborah Bloch. O folhetim estreia em 22 de agosto e é de autoria de Mário Teixeira.

Candoca (Isadora Cruz) está entre os os personagens da novela Mar do Sertão

Candoca (Isadora Cruz) é uma jovem professora de Canta Pedra. Está noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé), a quem ama verdadeiramente. No dia de seu sonhado casamento, seu noivo sofre um acidente durante uma missão designada pelo coronel Tertúlio (José de Abreu) e é dado como morto. Ela ainda precisa lidar com Tertulinho (Renato Góes), que insiste em conquistá-la.

A atriz de 24 anos atuou anteriormente em Haja Coração (2016), sua primeira novela da Globo. Também esteve nos filmes O Chapeleiro Louco (2021) e Men at Work – Miami (2020).

Zé Paulino (Sérgio Guizé)

Zé Paulino, interpretado por Sérgio Guizé, é um rapaz honesto e corajoso. É dado como morto após sofrer um acidente, mas retornará mais vivo do que nunca dez anos depois para Canta Pedra, deixando todos chocados, principalmente Candoca. O personagem retornará tomado com vontade de fazer justiça e mudar a configuração de poder da região.

Ator famoso da teledramaturgia da Globo, Sérgio Guizé tem 42 anos de idade. Suas últimas novelas foram Verdades Secretas II (2021), A Dona do Pedaço (2019) e O Outro Lado do Paraíso (2018).

Tertulinho (Renato Góes) está entre os os personagens da novela Mar do Sertão

Tertulinho é filho do Coronel Tertúlio (José de Abreu) e de Deodora (Débora Bloch). O playboy chega causando na cidade de Canta Pedra pois mesmo sabendo que Candoca é uma mulher comprometida, tenta conquistá-la. Sofre o acidente junto com Zé Paulino, mas sobrevive. Mantém um caso com Xaviera (Giovana Cordeiro).

Renato Góes tem 35 anos de idade. Esteve recentemente na primeira fase de Pantanal interpretando José Leôncio jovem. Também esteve em Órfãos da Terra (2018) e Velho Chico (2016).

Coronel Tertúlio (José de Abreu)

O coronel Tertúlio é um dos homens mais influentes de Canta Pedra. Dono do único açude da cidade, quer comandar todo o sertão. É pai de Tertulinho, seu único filho, e deseja que o filho toque seus negócios depois que ele não estiver mais aqui. Porém, o rapaz só quer saber de curtição.

Aos 76 anos, José de Abreu segue trabalhando em novelas. Ele esteve recentemente em Um Lugar ao Sol (2021), que antecedeu Pantanal, e A Dona do Pedaço (2019), Segundo Sol (2018) e A Regra do Jogo (2015).

Deodora (Débora Bloch)

Deodora é esposa do coronel Tertúlio e mãe de Tertulinho. Dondoca mimada, sua personagem será uma verdadeira megera em Mar do Sertão. Apesar de ter consciência sobre os trambiques de seu marido e do filho, faz de tudo para protegê-los e manter o status elitista da família.

Atualmente, a atriz tem 59 anos de idade. A atriz estava afastada das novelas desde 2015, quando esteve em Sete Vidas. Nos anos seguintes, atuou nos seriados Justiça (2016), Treze Dias Longe do Sol (2018), Onde Nascem os Fortes (2018), Segunda Chamada (2019) e Diário de Um Confinado (2020).

Timbó (Enrique Diaz) está entre os os personagens da novela Mar do Sertão

Timbó (Enrique Diaz) será um dos personagens cômicos de Mar do Sertão. Com uma pitada de malandragem e muito carisma, o personagem promete divertir o público. É um homem humilde, sobrevivente da seca. É casado com Tereza (Clarissa Pinheiro), com quem tem três filhos: Mirinho (Lucas Galvino), Rosinha (Manuella Guimarães/Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile).

O ator tem 54 anos. Esteve recentemente em Pantanal, interpretando Gil, o pai de Juma. Outros trabalhos recentes foram Amor de Mãe (2019), Onde Nascem os Fortes (2018) e O Mecanismo (2018).

Dodôca (Cyria Coentro) está entre os os personagens da novela Mar do Sertão

Dodôca, vivida por Cyria Coentro, é a mãe de Candoca. A mulher é uma costureira de mão cheia e fez o vestido de noiva de sua filha à mão. Com uma vida cheia de sofrimentos, as adversidades ao longo do tempo fizeram com que ela ficasse com a saúde debilitada.

Aos 56 anos, a atriz já esteve em dezenas de trabalhos na televisão. Sua última participação em novelas foi em Nos Tempos do Imperador (2021), no papel de Ana Néri. Anteriormente, esteve em O Tempo Não Para (2018) e no seriado Impuros (2018).

Tereza (Clarissa Pinheiro)

Tereza é a esposa de Timbó e mãe de três filhos. É uma mulher religiosa, devota à família e que está sempre ao lado do marido, mas tem uma história de vida sofrida.

Clarissa Pinheiro tem 39 anos de idade. Sua última novela foi Amor de Mãe, em 2019. Ela esteve também nos seriados FERAS (2019), Onde Nascem os Fortes (2018) e Justiça (2016).

Sabá Bodó (Welder Rodrigues) está entre os os personagens da novela Mar do Sertão

Sabá Bodó, vivido por Welder Rodrigues, é o prefeito da cidade de Canta Pedra, que não dá a mínima para a cidade e só quer se manter no poder. Vive em conflito com Candoca, que esta sempre atenta ao que acontece na cidade e pronta para defender qualquer injustiça. O personagem é casado com Nivalda (Titina Medeiros), com quem tem uma filha, Jessilane (Giovanna Figueiredo).

Rodrigues tem 52 anos. É famoso por ter participado de programas humorísticos como o Escolinha do Professor Raimundo (2019), Planeta B (2017) e Zorra (2015).

Xaviera (Giovana Cordeiro) está entre os os personagens da novela Mar do Sertão

Xaviera (Giovana Cordeiro) é a amante de Tertulinho no início da trama. Quando passa a se sentir preterida pelo rapaz, vai se aproximar de Zé Paulino quando ele voltar para Canta Pedra. Tem um passado conturbado e tentará construir um futuro melhor para si.

Giovana, atriz de 25 anos, esteve na primeira fase de Pantanal interpretando Generosa. Também participou de Verão 90 (2019), Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e O Outro Lado do Paraíso (2017).