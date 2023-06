Abelardo morre na novela Força de um Desejo? Final do personagem

Com as últimas semanas de Força de um Desejo no ar no canal Viva, o público já se preocupa com o final dos personagens. Interpretado por Selton Mello, Abelardo morre ou ganha um final feliz na trama de Gilberto Braga e Alcides Nogueira? Relembre!

Qual o final de Abelardo em Força de um Desejo

Para a felicidade dos fãs do personagem de Selton Mello, Abelardo chega com vida ao final de Força de Um Desejo. Nos últimos capítulos da reprise exibida pelo canal Viva, o rapaz armou contra o próprio pai para roubar as provas que o vilão vivido por Paulo Betti tinha contra Inácio (Fábio Assunção), o que poderia o colocar em perigo. Porém, o personagem não corre risco de morte na reta final da trama e consegue se dar bem no desfecho do folhetim.

Sempre muito apaixonado por Alice (Lavínia Vlasak) e usado pela moça várias vezes ao longo da história, Abelardo finalmente desencanta da moça no final de Força de Um Desejo. Ele cai em si depois que Alice incrimina Ester (Malu Mader) pelo assassinato de Sobral e então o rapaz percebe o verdadeiro caráter da megera.

Ao colocar as mãos em documentos que provam as armações e crimes que Alice e Idalina (Nathalia Timberg) cometeram na novela, ele consegue livrar Ester da cadeia. Já as megeras Alice e Idalina vão parar atrás das grades por seus inúmeros delitos.

Em seu final na novela Força de um Desejo, Abelardo abre o coração novamente para o amor e fica noivo de Juliana (Júlia Feldens), a bela neta de Xavier (Nelson Dantas). Além disso, Abelardo assume ao lado de Inácio a administração da fazenda Ouro Verde. Eles libertam os escravos e começam a pagar salários em troca dos serviços realizados na propriedade.

Pai biológico de Abelardo morre no final de Força de Um Desejo

Quem morre no final da novela Força de um Desejo é Higino (Paulo Betti), pai biológico de Aberlado. Ele é assassinado pelo escravo Cristóvão (Alexandre Moreno) depois que ataca o casal Olívia (Claudia Abreu) e Mariano (Marcelo Serrado) nas cenas finais do folhetim.

Abelardo demorou a descobrir que era filho do vilão. Ele foi criado como filho do barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria). Só após muitos anos é que ele fica a par do caso que sua mãe, Helena (Sônia Braga), teve com Higino Ventura, fazendeiro rival de Sobral, que resultou no nascimento do rapaz.

Abelardo termina Força de um Desejo sem nenhum dos pais, o biológico e o de criação. Higino é morto por Cristóvão no final da novela e Sobral é assassinado ao longo da trama por Bárbara (Denise Del Vecchio).

A verdade só vem a tona quando Abelardo quer se casar com Alice Ventura e Inácio diz que ele não pode, por ser irmão da garota. Relembre:

Quando acaba Força de um Desejo no Viva

Força de um Desejo tem previsão de chegar ao fim no dia 15 de julho no canal Viva. O folhetim será substituído a partir de 17 de julho por Escritos nas Estrelas, de Elizabeth Jhin.

Esta será a primeira reprise da produção de 2010, que foi ao ar orginalmente na faixa das 18h00 na TV Globo. A trama segue a história de um pai enlutado, o conceituado médico Ricardo (Humberto Martins), especialista em fertilização, que usa o esperma congelado do filho Daniel (Jayme Matarazzo) para gerar seu neto depois que o rapaz morre em um acidente na estrada.

