Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta-feira (01/03)

Para começar o mês de março com o pé direito, o torcedor quer saber se tem jogo de futebol para assistir na TV Globo nesta quarta-feira, 1º de março. Além dos estaduais, a Libertadores também está de volta na programação da emissora para a celebração dos apaixonados por esporte. Para assistir, e só sintonizar o canal do conforto da sua casa e assistir ao vivo e de graça.

Saiba se tem jogo de futebol nesta quarta-feira para acompanhar na Globo e todos os detalhes da transmissão.

Globo vai transmitir jogo de futebol hoje?

A Globo transmite nesta quarta-feira um jogo de futebol a partir das 21h30 (Horário de Brasília), somente para o estado de Minas Gerais.

O duelo entre Atlético Mineiro e Carabobo, na Pré-Libertadores, vai ganhar transmissão na TV aberta para todo o estado mineiro nesta quarta. O torcedor só precisa sintonizar o canal e curtir ao vivo as emoções da decisão.

Além dos estaduais, a Rede Globo também adquiriu os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, desde a fase preliminar até a final.

ATLÉTICO MG X CARABOBO:

É a vez do Galo receber o elenco venezuelano na segunda fase da Pré-Libertadores. No Mineirão, em Belo Horizonte, as equipes disputam a classificação no torneio. Na TV aberta, a emissora transmite a partida SOMENTE para o estado de Minas Gerais com narração de Rogério Correa e comentários de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo.

+ Novo cheirinho! Veja os memes do Flamengo na derrota da Recopa 2023

Como assistir Globo online hoje

Além de assistir a Globo na televisão, o torcedor também pode acompanhar a programação da Libertadores pelo celular. Não é preciso ser assinante.

O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, disponibiliza as imagens do confronto de graça e ao vivo na plataforma para assinantes e para quem não é. Dá para assistir no site (www.globoplay.globo.com) ou nos aplicativos para celular, tablet, videogames e smartv.

O torcedor precisa se cadastrar de graça na Conta Globo, clique AQUI para realizar a sua ficha. Assim que preencher, acesse o GloboPlay e encontre a transmissão do jogo do Galo.

Quem mora em Minas Gerais também tem a opção de acompanhar a retransmissão da Globo. Basta clicar em "Agora na TV" e, em seguida, escolher o ícone da emissora. Como o serviço funciona de acordo com a localização, só quem está no estado de Minas Gerais vai assistir à programação de Minas.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol na Globo hoje, confira a programação do canal nesta quarta-feira para não perder nenhum detalhe.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:30 Sessão Da Tarde – Pulando A Vassoura

17:15 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:25 Mar do Sertão

19:10 Jornal Local

19:40 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

21h30 Futebol (MG)

22:25 BBB 23

23:20 Cinema Do Líder - Quantum Leap: Contratempos

01:10 Jornal da Globo

Você também vai gostar de ler:

Quando começa a Fórmula 1 em 2023: tudo sobre a primeira corrida do ano na F1