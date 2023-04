Qual jogo vai passar na Globo hoje, sábado? (29/04/23)

Em dia de futebol, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Neste sábado, 29 de abril, é dia de confrontos de futebol com transmissão ao vivo pela emissora em todos os estados do Brasil. Após o Caldeirão do Mion, fique de olho e veja a a programação do dia.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai exibir o jogo do São Paulo x Coritiba neste sábado, 29 de abril de 2023, a partir das 16h30, pela 3ª rodada do Brasileirão. A transmissão será apensas para o estado de SP. As demais regiões do país seguem a programação local. O duelo será no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Data e horário: 29/4/2023 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Couto Peira, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere e TV Globo

Jogos de hoje do Brasileirão série A

Fortaleza x Fluminense - 16h30 - Premiere

Bragantino x Cruzeiro - 18h30 - Premiere

Palmeiras x Corinthians - 18h30 - Premiere

Santos x América-MG - 18h30 - Premiere

Atlético-MG x Athletico-PR - 21h - SporTV e Premiere

* Todos pelo horário de Brasília.

Programação da Globo hoje - 29/04/2023

Alem do jogo de futebol hoje na Globo, acompanhe qual é a programação completa da emissora durante até a noite, ressaltando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:35 Corujão II - Redemoinho (Aka Cataguases)

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Praça TV - 1ª Edição

12:50 Parabólicos

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Sessão De Sábado - O Medalhão

15:50 Caldeirão Com Mion

18:35 Amor Perfeito

19:20 Praça TV - 2ª Edição

19:45 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:25 Travessia

22:30 Altas Horas

00:20 Supercine - Quero Matar Meu Chefe 2

02:05 Faixa Combate - Jungle Fight

02:50 Reapresentação Novela II - Vai Na Fé

03:30 Comédia Na Madruga I