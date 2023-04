Qual jogo vai passar no SBT hoje? Como assistir a Champions (11/04)

Saiba como assistir e qual jogo vai passar no SBT hoje. Foto: Reprodução Javier Gallegos by Pexels

Para começar bem a semana, o torcedor pode assistir nesta terça-feira, 11 de abril, uma partida da Champions League no SBT em qualquer lugar do Brasil ao vivo. A reta final da competição traz oito times disputando as quartas de final. O canal está disponível na TV aberta de graça para o público.

Qual jogo o SBT vai transmitir hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Manchester City e Bayern de Munique na Champions League de futebol nesta terça-feira. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, no Etihad Stadium, na Inglaterra.

A partida é válida pelo confronto de ida nas quartas de final da Liga dos Campeões. Além deste duelo, Benfica e Inter de Milão também vão se enfrentar hoje.

Téo José vai narrar ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos. A transmissão é 100% gratuita e o torcedor só precisa ligar o canal da TV aberta em seu televisor.

Manchester City x Bayern de Munique: para todo o Brasil na TV aberta, o duelo será transmitido nesta terça-feira ao vivo. Não há favorito neste confronto que promete muita ação e rivalidade dentro de campo entre as equipes envolvidas. Quem vencer se garante na semifinal.

Como assistir online?

Além de assistir o SBT na TV, também dá para curtir a programação na internet. Isso porque o site (www.sbt.com.br) disponibiliza a programação ao vivo para todos os internautas. Isso significa que, além de sintonizar na televisão, também dá para ver a emissora de graça no celular ou computador.

No entanto, o sistema funciona de acordo com a localização do usuário, ou seja, moradores de São Paulo vão assistir a programação do seu estado.

Acesse o site do SBT, depois clique em "Ao vivo", localizado na parte de cima do menu escrito em vermelho e branco, depois espere o vídeo carregar e dê play.

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe qual jogo vai passar no canal, confira a programação completa do SBT nesta terça-feira.

06:00 Primeiro Impacto

13:00 Pícara Sonhadora

14:00 Marisol

14:45 Fofocalizando

15:45 Futebol Champions League

17:30 A Dona

18:30 Três Vezes Ana

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Cúmplices de um Resgate

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita

