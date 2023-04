Onde assistir Manchester City x Bayern de Munique na TV e online?

Nesta terça (11), às 16h (horário de Brasília), Manchester City (ING) e Bayern de Munique (ALE), dão início aos primeiros 90 minutos das quartas de final da Champions League. A primeira partida do confronto será realizada no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Quando vai ser Manchester City x Bayern de Munique?

Apenas um time conseguirá vaga nas semifinais da principal competição entre clubes do mundo. Nesta terça, 11 de abril, Manchester City e Bayern de Munique medirão forças pela Champions League. O jogo da volta acontece no dia 19, com mando dos alemães.

Manchester City x Bayern de Munique – Jogo de ida – Quartas de final – Champions League.

Data: Terça-feira, 11 de abril.

Horário: 16h – Horário de Brasília

Local: Etihad Stadium – Inglaterra.

Onde assistir Manchester City x Bayern de Munique?

Para assistir a este grande jogo existem algumas opções. Na TV aberta, o SBT transmitirá a partida.

Já na TV por assinatura a alternativa é o canal TNT Sports. No streaming o app Hbo Max (disponível para IOS e Android) exibirá o jogo, o acesso a plataforma também pode ser feito pelo site (www.hbomax.com). O serviço oferece planos a partir de R$34,90 por mês.

Vale lembrar que o site do SBT (www.sbt.com.br) será uma possibilidade, já que passa de forma gratuita o sinal da emissora.

Confira a campanha do Manchester City na Champions League 2022/23:

A equipe comandada por Pep Guardiola está invicta há 12 partidas. O último tropeço foi no dia 05 de fevereiro, quando o City perdeu para o Tottenham por 1 a 0. O embate foi válido pela 22ª rodada da Premier League.

Pela fase de grupos da Champions, o Manchester City caiu no Grupo G e avançou para as oitavas de final, sem dor de cabeça e sem derrotas. Em 6 partidas, foram 4 triunfos e 2 empates. Ao todo time inglês somou 14 pontos.

Nas oitavas o adversário foi o RB Leipzig (ALE). No jogo de ida, na Alemanha, o placar foi de 1 a 1. Já no Etihad Stadium, o resultado final foi de uma senhora goleada de 7 a 0 a favor do City. Erling Haaland foi o dono do duelo e marcou apenas 5 gols em uma só noite. O norueguês é o artilheiro da competição, já balançou as redes em 10 oportunidades.

1ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo G

Sevilla (ESP) 0 x 4 Manchester City

2ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo G

Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund (ALE)

3ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo G

Manchester City 5 x 0 Copenhagen (DIN)

4ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo G

Copenhagen (DIN) 0 x 0 Manchester City

5ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo G

Borussia Dortmund (ALE) 0 x 0 Manchester City

6ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo G

Manchester City 3 x 1 Sevilla (ESP)

Oitavas de Final – IDA

RB Leipzig (ALE) 1 x 1 Manchester City

Oitavas de Final – Volta

Manchester City 7 x 0 RB Leipzig (ALE)

Confira a campanha do Bayern de Munique na Champions League 2022/23

Já o Bayern tem um novo nome no cargo de treinador. Thomas Tuchel. O técnico chegou aos Bávaros no dia 25 de março. Seu primeiro trabalho a frente da equipe alemã foi com vitória por 4 a 2 contra o rival, Borussia Dortmund. Porém, o início do trabalho já contou com um revés. A eliminação para o Freiburg, pela Copa da Alemanha.

Na Liga dos Campeões da Europa, o Bayern esteve no Grupo C. Mesma chave que PSG e Barcelona. Sem dificuldades e com 100% de aproveitamento, os vermelhos se classificaram para o mata-mata com 6 vitórias em 6 partidas.

Nas oitavas de final, o oponente foi o Paris Saint-Germain. Mesmo com Messi, Neymar e Mbappé, os franceses foram eliminados. Nos primeiros 90 minutos, realizados em Paris, vitória do Bayern pelo placar mínimo. Na volta, sem sufoco, o Gigante da Baviera ganhou por 2 a 0 e carimbou a vaga para a próxima fase.

1ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo C

Internazionale (ITA) 0 x 2 Bayern de Munique

2ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo C

Bayern de Munique 2 x 0 Barcelona (ESP)

3ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo C

Bayern de Munique 5 x 0 Viktoria Plzeň (CZE)

4ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo C

Viktoria Plzeň (CZE) 2 x 4 Bayern de Munique

5ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo C

Barcelona (ESP) 0 x 3 Bayern de Munique

6ª Rodada – Fase de Grupos – Grupo C

Bayern de Munique 2 x 0 Internazionale (ITA)

Oitavas de Final – IDA

Paris Saint-Germain (FRA) 0 x 1 Bayern de Munique

Oitavas de Final – Volta

Bayern de Munique 2 x 0 Paris Saint-Germain (FRA)

