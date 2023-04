Qual canal vai transmitir São Paulo x Ituano hoje na Copa do Brasil - 11/04

Em busca do primeiro título, o São Paulo estreia nesta terça-feira, 11 de abril, na edição da Copa do Brasil pela terceira fase. Contra o Ituano, o jogo do São Paulo será no Morumbi, na capital paulista, às 21h30 (Horário de Brasília).

Este é apenas o primeiro jogo da terceira fase. O embate de volta está marcado para terça-feira, 25 de abril, às 21h30, no Estádio Novelli Junior, em Itu.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje

O SporTV e o Premiere transmitem na TV o jogo de estreia do São Paulo na Copa do Brasil de futebol nesta terça-feira. O duelo tem início às 21h30, horário de Brasília, no Estádio do Morumbi.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura, ou seja, empresas como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato caso não tenha o canal ou o pay-per-view de futebol em sua programação.

A narração será comandada por Milton Leite ao lado dos comentaristas Alexandre Lozetti e Aline Calandrini.

Assistir São Paulo online hoje

Para quem gosta de curtir futebol pelo celular ou simplesmente não vai estar em casa no horário marcado, dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo.

A plataforma está disponível apenas para quem é assinante, ou seja, o torcedor tem que desembolsar para ter acesso ao catálogo de canais ao vivo. Entre no site (globoplay.globo.com) ou nos aplicativos, insira o email e a senha e procure a aba de canais ao vivo.

Depois, é só assistir no SporTV ou no Premiere.

Arbitragem

O árbitro Caio Max Augusto Vieira vai apitar o jogo do São Paulo hoje contra o Ituano na Copa do Brasil, durante a terceira etapa. Os auxiliares vão ser Luis Carlos de Franca Costa, Jean Marcio dos Santos e o quarto árbitro Ilbert Estevam da Silva.

No VAR, o responsável será Rodrigo D Alonso Ferreira. Ele irá ficar de olho em todos os lances da partida nesta terça-feira.

Escalações de São Paulo x Ituano

Rogério Ceni, treinador do São Paulo, ainda não pode contar com Galoppo, Igor Vinícius, Ferraresi, Talles Costa e Moreira, lesionados.

Já Odair del Pozzo, comandante do Ituano, não possui novas baixas em seu plantel.

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda, Beraldo; Nathan, Méndez, Rodrigo Nestor, Michel Araújo; David, Wellington Rato e Calleri.

Ituano: Jefferson Paulino; Jonathan Silva, Claudinho, Matheus, Iury; Lucas Siqueira, Eduardo Person, José Aldo; Yann Rolim, Paulo Victor e Rafael Silva.

Como funciona a terceira fase da Copa do Brasil?

Diferente das outras duas etapas, a terceira fase da Copa do Brasil é jogada em ida e volta, ou seja, cada elenco tem a oportunidade de jogar uma vez em sua casa.

São 32 times disputando a terceira rodada da competição mais democrática do país. Vinte vieram da primeira e segunda fase, enquanto os outros doze entram direto por contarem com as boas colocações no Brasileirão da temporada passada.

O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil e por isso só estreia na terceira fase. Já o São Paulo garantiu a vaga poque ficou em nono na tabela da temporada passada.

Ao fim da rodada de volta, um novo sorteio da CBF vai definir os jogos das oitavas de final.

A #CopaBetanodoBrasil também está no @PrimeVideoBR! Os jogos da semana são esses por lá! pic.twitter.com/ysz5QzqPWE — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) April 10, 2023

