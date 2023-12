Qual o final da novela Minha Fortuna é Te Amar?

A novela "Minha Fortuna é te Amar" está em exibição de forma inédita no SBT desde dezembro. A trama mexicana tem como protagonistas o casal Natalia (Susana González) e Vicente (David Zepeda), que terão um final feliz de tantos percalços, enquanto os vilões vão se dar mal.

Qual o final de Elias em Minha Fortuna é Te Amar?

Elias (Omar Fierra), o grande vilão do folhetim, sequestra Natalia no penúltimo capítulo para tentar fugir dos policiais quando eles vão até sua casa prendê-lo. O mocinho da história se oferece para ficar no lugar de sua amada, e o criminoso aceita, fazendo com que o rapaz fique em suas mãos.

Os dois entram em um embate, mas Elias consegue escapar de Vicente e acaba baleando seu próprio filho, Omar (Rodrigo Brand), que tenta impedir sua fuga. Acreditando que matou o garoto, sem saber que ele estava usando um colete à prova de balas, o crápula comete suicídio, colocando um ponto final na história.

Cláudio morre no final da novela

Já Cláudio (Ricardo Silva) terá um momento de glória nos capítulos finais do folhetim, o que leva os espectadores a pensarem que o personagem terá um final feliz, mas não é isso o que acontece. Primeiro, ele se recupera do alcoolismo, vício que causou tanto sofrimento para ele e a família ao longo do folhetim. Longe da dependência, ele se reconcilia com Teresa (Ana Bertha Espin), sua esposa.

No entanto, uma tragédia abala a vida dos personagens logo depois. Cláudio descobre que está com uma doença grave e precisa passar por uma cirurgia. Porém, o personagem morre na cama do hospital logo após o fim do procedimento.

Andrea resgata o filho após confissão de Olga, que é presa

O sumiço do filho de Andrea (Fernanda Urdapilleta) chegará ao fim. Olga (Michelle González) se revela como a responsável pela criança desaparecida e, além disso, também diz que o filho que ela esperava era de Adrián (Sergio Sendel) e não de Vicente, como todos acreditavam.

Após a confissão, a polícia finalmente localiza o paradeiro da criança, a resgata e a devolve para a mãe. Constanza (Chantal Andere), que estava com o bebê no momento, é presa por sequestro de menores.

Enquanto isso, Olga mantém o filho de Vicente refém e coloca um colete cheio de explosivos no garoto, dizendo que só irá soltá-lo se o mocinho beijá-la. Sem opção, o amado de Natalia faz o que a vilã está pedindo.

É quando a polícia aparece e consegue desativar o colete sem causar ferimentos ao garoto. Já Olga é presa e sofre nas mãos das outras detentas, que a torturam.

Omar e Andrea ficam juntos

Depois de Andrea recuperar o bebê, ela finalmente ficará em paz para viver feliz ao lado de Omar. No capítulo final, o casal fará o batizado da criança na igreja, que contará com a presença de toda a família e amigos dos personagens.

Essa será a última cena do casal no folhetim. Após passarem por tantos percalços, o casal fica junto e vive feliz para sempre. Os convidados para o batizado também aproveitam para celebrar a união dos mocinhos.

Qual o final de Constanza em Minha Fortuna é Te Amar?

Constanza enlouquece nos capítulos finais do folhetim e é internada em um hospital psiquiátrico. Nas cenas finais de "Minha Fortuna é Te Amar", Teresa faz uma visita à mulher que tanto tentou separar o casal de protagonistas e a encontra fora de si no sanatório.

Fora da realidade, a vilã aparece carregando uma boneca, acreditando ser o bebê que ela havia sequestrado e que foi resgatado pela polícia. A mulher não reconhece ninguém e passa o resto de seus dias no hospital.

Adrian e Veronica morrem, e Vicente e Natalia se casam

Por fim, Natalia e Vicente se casam no último capítulo de "Minha Fortuna é Te Amar". No entanto, antes de terem um final feliz, eles sofrem uma última ameaça de Adrián, que reaparece com uma arma e exige receber o dinheiro da herança da ex-mulher. O mocinho, porém, consegue desarmar o vilão, que foge e vai atrás de Veronica (Denia Agalianou).

Veronica e Adrián bebem juntos um vinho que está envenenado e morrem deitados na grama, sem conseguir o que queriam. Enquanto isso, acontece o casamento de Vicente e Natália, que trocam alianças e prometem ficar juntos para sempre.

