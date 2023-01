Quando acaba a novela Mar do Sertão?

Mar do Sertão, atual trama das seis, está caminhando para os meses finais. A trama protagonizada por Renato Góes, Sérgio Guizé e Isadora Cruz foi esticada devido ao sucesso entre o público, mas chega ao fim ainda no primeiro trimestre para dar espaço a Amor perfeito, de Duca Rachid e Júlio Fischer.

Novela Mar do Sertão vai até março de 2023

A novela Mar do Sertão deve ter 161 capítulos no total e tem previsão de terminar em 17 de março, de acordo com o Notícias da TV, embora a Globo ainda não tenha confirmado a data de término. A novela estreou em agosto do ano passado e, portanto, pode ficar 7 meses no ar.

Antes, a emissora exibiu "Nos Tempos do Imperador" e "Além da Ilusão".

Recentemente, Mar do Sertão passou por uma reviravolta para agitar o rumo dos personagens. José Mendes (Sérgio Guizé) descobriu ser filho do coronel Tertúlio (José de Abreu) e irmão de Tertulinho (Renato Góes). A reviravolta continuará rendendo nos próximos capítulos, já que o protagonista não vai aceitar ser herdeiro do todo-poderoso e pedirá até um exame de DNA.

No entanto, os dois vão seguir se desentendendo. Xaviera (Giovana Cordeiro) vai trancar os dois irmãos em um quarto e só irá liberá-los até que conversem. Eles ainda terão mais uma surpresa quando o coronel Tertúlio anunciar que irá doar seu patrimônio para ambos, mas José se recusará a receber a herança.

A trama de Mar do Sertão ainda tem mais desfechos para desenrolar, como o enriquecimento de Timbó (Enrique Diaz), o romance entre Labibe (Theresa Fonseca) e Maruan (Pedro Lamin), o casamento de Candoca (Isadora Cruz) e José, além do envolvimento entre Xaviera (Giovana Cordeiro) e Tertulinho.

Qual novela vai substituir Mar do Sertão?

Amor Perfeito é a novela que vai substituir Mar do Sertão em 2023. A trama é de autoria de Duca Rachid e Júlio Fisher. A trama será protagonizada pelas atrizes Camila Queiroz, que retorna para a emissora após a briga nos bastidores de Verdades Secretas II, e Mariana Ximenes.

Camila será Marê, a mocinha, enquanto Ximenes interpretará Gilda, a vilã e madrasta da protagonista.

A mocinha vai contrariar a vontade do pai e irá para São Paulo estudar, mas acabará se apaixonando por um rapaz. Quem também vai ficar de olho no médico será Gilda, que armará um plano para afastá-lo da enteada.

Marê, que a essa altura da trama estará grávida, será presa injustamente por um crime cometido por Gilda e será separada de seu filho, que irá para um orfanato.

Amor Perfeito é inspirada na obra Marcelino Pão e Vinho, escrita por José Maria Sanchez Silva. A trama literária também já virou filme.

Quais são as próximas novelas da Globo?

A Globo já divulgou as próximas estreias em novela para 2023 e a primeira estreia do ano é de Vai na Fé, que chega em 16 de janeiro para substituir Cara e Coragem. A trama é de autoria de Rosane Svartman e tem pegada gospel.

O folhetim gira em torno da personagem Sol, vivida por Sheron Menezzes, uma mulher que tira seu sustento e de sua família vendendo quintinhas. Um dia, ela conhece o cantor pop decadente Lui Lorenzo (José Loreto) que a convida para ser sua dançarina e backing vocal.

Sol verá a chance como uma oportunidade de mudar de vida, mas o novo trabalho causará desconfiança em sua família e colocará sua fé em xeque.

Em meados de abril, Travessia sai do ar. A trama será substituída por Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco, que terá um enredo country inspirado na infância do autor.

No Globoplay, a segunda metade de Todas as Flores chega em abril, após o fim do BBB.