Quando Agatha morre na novela Terra e Paixão?

Os fãs da vilã Agatha devem se preparar para a partida da personagem de Eliane Giardini, que será assassinada na reta final da novela de Walcyr Carrasco. E quando Agatha morre em Terra e Paixão? Os últimos suspiros da megera estão previstos para o capítulo do dia 7 de dezembro, segundo os resumos.

Como vai ser a morte de Agatha em Terra e Paixão?

A morte de Agatha em Terra e Paixão vai ao ar na primeira semana do mês de dezembro e as cenas prometem muitas reviravoltas, pois deixará o delegado Marino (Leandro Lima) intrigado. Isso acontecerá porque o corpo da megera será encontrada na mansão dos La Selva com três tiros, porém, depois que a autópsia for liberada o policial descobrirá que a megera foi envenenada.

Por conta disso, Marino trabalhará com a possibilidade que talvez duas pessoas estejam envolvidas na situação, já que uma poderá ter matado a vilã envenenada e outra terá atirado sem nem saber que a megera já estava condenada por causa do veneno. O delegado reunirá provas para tentar desvendar o crime e receberá das mãos de um perito uma pulseira encontrada no local da morte da megera. Não há detalhes sobre essa pulseira nos resumos, mas ela poderá ser uma pista chave para que o policial encontre o criminoso ou criminosa.

Entre os suspeitos, vão se destacar Irene (Gloria Pires) e Luigi (Rainer Cadete), que terão segredos descobertos por Agatha pouco antes da morte da megera. A personagem de Eliane Giardini colocará as mãos em informações perigosas e ficará a par que foi Irene quem sabotou o carro do La Selva - para tentar matar Caio - e acabou causando a morte de Daniel. Sobre Luigi, Agatha descobrirá que o rapaz é um golpista falido e pode colocar tudo a perder para ele, já que o estrangeiro entrou na lista de possíveis sucessores de Antônio (Tony Ramos).

Outros personagens também poderão entrar na lista de suspeitos, como Gentil (Flavio Bauraqui), que foi abandonado por Agatha na juventude e foi passado para traz pela vilã em seu retorno, Angelina (Inez Viana), que a ama, mas é desprezada pela malvada, Jussara (Tatiana Tiburcio), que está com sangue nos olhos por causa da armação de Agatha contra sua filha Aline (Barbara Reis), além dos filhos Caio (Cauã Reymond) e Helio (Rafa Vitti), que podem acabar se voltando contra a mãe.

A morte de Agatha promete ser um mistério que tomará conta da reta final do folhetim, a dinâmica do "quem matou" é um recurso bastante utilizado no mundo das novelas para prender o espectador, o próprio autor Walcyr Carrasco já usou a estratégia em novelas como Sete Pecados (2007), em que matou a vilã Agatha (Claudia Raia) para movimentar a história, além da própria Terra e Paixão, que ganhou os mistérios "quem matou Daniel" e "quem matou Nice" ao longo da trama.

Quando acaba Terra e Paixão?

O autor Walcyr Carrasco deve segurar a revelação do assassino de Agatha até os últimos capítulos da novela Terra e Paixão, que tem previsão de terminar no dia 19 de janeiro de 2024, segundo apuração de novembro de Flavio Ricco, colunista do R7. O Jornal DCI entrou em contato com a assessoria da Globo para confirmar a data e ainda não obtive resposta.

Após o encerramento de Terra e Paixão, a faixa das 21h será assumida por Renascer, remake da novela de Benedito Ruy Barbosa de 1993. A releitura terá roteiro de Bruno Luperi, neto do autor da versão original, e responsável também por outro recente remake do canal, Pantanal (2022).

A história da substituta se divide em duas fases e acompanha os passos do protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), que chega a Ilhéus e começa a ter sucesso no ramo do cacau. Sua vida ganha obstáculos por causa de rivais invejosos, além da morte de sua amada esposa Maria Santa (Duda Santos), que falece no nascimento do quarto filho do casal, João Pedro (Juan Paiva), que por isso é renegado pelo pai.

Leia também - Votação Melhores do Ano 2023 da Globo: categorias e indicados