Quando Ruth conta para Marcos que não é Raquel?

Depois de um grave acidente no mar em que Raquel é dada como morta, Ruth resolve assumir o lugar da gêmea para ficar perto de Marcos (Guilherme Fontes). A mentira não fica escondida por muito tempo e a personagem de Gloria Pires resolve confessar a troca de identidade em Mulheres de Areia.

Veja: Mulheres de Areia elenco: quem é quem na novela de 1993

Ruth confessa para Marcos em Mulheres de Areia?

Ruth revela que não é Raquel para Marcos no capítulo 116 da versão original da novela Mulheres de Areia, depois de não aguentar mais segurar o segredo sobre sua identidade e após deixar escapar a verdade para Virgílio, que tortura psicologicamente a moça para que ela entregue os pontos. No entanto, para seu espanto, ela nem precisa se explicar muito, pois Marcos confirma que já sabia de tudo.

Para quem não lembra dos detalhes do novelão de Ivani Ribeiro, exibido pela primeira vez 1993, alguns capítulos antes de confessar, Ruth tenta contar a verdade para Marcos no aniversário do amado, depois de passar mal com a bebida. Porém, eles são interrompidos e ela não consegue dar os detalhes para o marido. Quem acaba se aproveitando da situação é Virgílio (Raul Cortez), que usa a embriaguez da garota para descobrir a verdade, pois ele já suspeitava que Ruth estava se passando por Raquel.

Após escutar as confissões de Ruth bêbada, Virgílio não diz nada para o filho e Marcos parte para uma viagem, mas busca uma forma de mexer com a cabeça da personagem de Gloria Pires. Por isso, ele compra um enxoval de bebê, já que todos acreditam que ela está grávida, devido a mentira que Raquel contou antes de desaparecer para evitar o divórcio.

Com a situação insustentável na casa de Virgílio e Clarita e se sentindo em um beco sem saída com as constatações de Virgílio, a mocinha retorna para a casa dos pais. Clarita tenta convencê-la a ficar, mas ela não muda sua decisão e então é procurada por Marcos quando o herdeiro retorna de viagem. "Eu vim te buscar (...) Ele [Virgílio] disse que você não está grávida, ficou desequilibrada com as compras que ele fez e foi embora", comenta.

"Lembra que antes de você viajar eu queria te contar uma coisa?", começa a jovem. "Era isso?", questiona Marcos. "Não era isso não, é muito mais sério. Eu queria ter falado...". Antes que Ruth possa falar mais, é interrompida por Marcos, que garante: "não fala mais nada, não precisa, eu já sei de tudo. O que você tem para me contar eu já sei há muito tempo Ruth".

A irmã boazinha fica surpresa com a revelação do rapaz e questiona: "sabe? desde quando?" "Faz tempo! Eu sonhava tanto com esse momento, queria que você falasse", responde o herdeiro. Marcos conta que descobriu que Ruth estava no lugar de Raquel aos poucos, por conta das atitudes da moça, que não era nenhum um pouco parecida com a megera. No entanto, ele não quis assustá-la, por isso resolveu deixar que ela confessasse quando estivesse pronta.

Ruth fica feliz, mas ao mesmo tempo envergonhada, por isso pede perdão ao rapaz por ter mentido e roubado o lugar de Raquel. "Presta atenção em uma coisa, quando eu confirmei o que eu já sabia, me senti o homem mais feliz do mundo, porque eu sempre te amei e vou continuar te amando para o resto da minha vida", diz Marcos ao acalmá-la.

O que acontece depois da revelação de Ruth?

Após Ruth confessar que estava se passando por Raquel, ela começa a viver feliz com Marcos, mas não por muito tempo, pois Wanderlei (Paulo Betti), amante de Raquel, morre. Como a irmã boazinha ficou no lugar da suposta falecida, é ela que vira suspeita do crime. Clarita sugere que Ruth conte para a polícia a verdade, mas ela segue na pele de Raquel e o caso vai a julgamento.

Enquanto isso, Raquel, que está viva, assiste tudo de longe. Ela anda disfarçada com uma peruca pelas ruas e só planeja retornar se Ruth for inocentada. Depois de esconder a verdade por tanto tempo, a farsante é obrigada a confessar no tribunal que não é Raquel para não ir parar na cadeia. Ela então fica livre das grades, mas é aí que sua vida ganha uma nova reviravolta.

No capítulo 164, depois de Ruth já ter se safado no tribunal pela morte de Wanderlei, Raquel decide reencontrar a irmã e vai até a casa de Clarita. Ao retornar de uma viagem com Marcos, Ruth dá de cara com a gêmea e fica incrédula. A mocinha pede perdão e confessa que não sabia que ela estava viva, por isso assumiu sua identidade, mas nenhuma palavra muda o plano de Raquel de se vingar e retomar sua vida.

Confira - O que acontece com Tonho da Lua em Mulheres de Areia?

Marcos e Ruth ficam juntos no final?

Depois que mostra a todos que está viva, Raquel se propõe a acabar com a irmã gêmea. Por conta disso, o relacionamento de Ruth e Marcos fica em risco e o casal até chega a se separar na reta final da trama, por conta de uma armação da megera.

Para enganar a irmã, Raquel dopa Marcos e se deita com ele sem roupas. Quando Ruth chega em casa e vê a cena, fica completamente decepcionada com o amado e vai embora. Os dois ficam separados até o último capítulo, quando Isaura (Laura Cardoso) conta para a gêmea boa todo o plano de Raquel para separá-los e confessa que Marcos estava drogado e não foi para a cama com a ex.

Assim, Ruth pede perdão para o amado e eles retomam o romance, ganhando um final feliz. Eles conseguem ficar em paz porque pouco antes do final da novela Mulheres de Areia, Raquel é vítima de uma tragédia ao ser perseguida por Cesar (Henrique Pagnoncellis) na estrada. Ela perde o controle do veículo e cai de um ribanceira. O carro até explode e dessa vez ela não consegue sair ilesa do acidente.

Leia também - Qual o final de Tônia em Mulheres de Areia?