Quando termina a novela A Favorita? Trama será mais curta

Ainda em 2022 é quando termina a novela A Favorita nas telinhas da Globo. O folhetim será substituído no Vale a Pena Ver de Novo em meados de novembro, época em que a programação do canal passará por mudanças por causa da Copa do Mundo no Catar. O folhetim passaram por um processo de cortes intenso para que termine até a data prevista.

Quando termina a novela A Favorita na TV Globo?

Novembro de 2022 é quando termina a novela A Favorita na TV Globo, segundo o Notícias da TV – em matéria de 2 de setembro – O portal apurou que a emissora tinha planos para deixar o folhetim de João Emanuel Carneiro até fevereiro de 2023 nas telinhas, mas mudou de ideia e agora tem picotado a trama para terminar tudo até novembro.

Ainda segundo o portal, a substituta da história de Flora (Patrícia Pilar) e Donatela (Claudia Raia) deve ser Mulheres Apaixonadas, sucesso de Manoel Carlos. Exibida originalmente entre fevereiro e outubro de 2003, a trama foi protagonizada por Christiane Tornoli, que viveu Helena, a diretora de uma escola no Rio de Janeiro que adotava o filho que o marido teve com uma ex-prostituta, sem saber quem era a criança de verdade.

Além dela, também tinham destaques as personagens, Raquel (Helena Ranaldi), professora de educação física que apanhava do marido, a professora Santana (Vera Holtz), que lutava contra o alcoolismo, Dóris (Regiane Alves), que maltratava os avós, entre outras mulheres com vidas cotidianas.

A TV Globo ainda não confirmou se Mulheres Apaixonadas realmente entrará no Vale a Pena Ver de Novo em novembro, que é quando termina a novela A Favorita. Porém, sabe-se com certeza que a escolhida será uma obra da faixa das 21h do canal.

Desde o final de 2021, a emissora realizou algumas mudanças na programação e agora apenas folhetins que foram ao ar no horário nobre do canal poderão ser reprisadas Vale a Pena Ver de Novo. Os folhetins que foram exibidos às 18h ou 19h só podem reexibidos na faixa das 14h45, que estreou com a transmissão de O Cravo e a Rosa, em dezembro do ano passado.

Como termina? O que acontece no último capítulo de A Favorita?

No último capítulo de A Favorita, Flora finalmente é derrotada. Tudo acontece quando a vilã invade a lua de mel de Donatela e Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) – que se casam no penúltimo episódio. Flora está decidida a acabar com a inimiga e seu novo marido e acaba atirando no jornalista quando o casal tenta fugir.

Zé Bob é atingido nas costas e fica entre a vida e a morte. Já Donatela é salva por Lara (Mariana Ximenes), Irene (Gloria Menezes) e Silveirinha (Ary Fontoura), que aparecem no local em que o casal está sendo mantido refém pela vilã. Para defender a mãe de criação, Lara aponta uma arma para a mãe biológica. Flora não se rende e então a jovem atira.

A megera é atingida, mas sobrevive. Ela insiste para que a garota a mate de uma vez, mas Lara se nega a se tornar uma assassina. Desarmada, Flora é levada para o hospital. Assim, como Zé Bob. Os dois sobrevivem aos ferimentos. Quando termina a novela A Favorita, o jornalista retorna para casa e passa a viver feliz com Donatela, enquanto Flora retorna para a cadeia, de onde não sai mais.

O Cravo e a Rosa também vai ganhar substituta

Antes de quando termina a novela A Favorita na Globo, O Cravo e a Rosa também vai ser substituída na programação da emissora. O folhetim de Walcyr Carrasco vai ser finalizado no dia 30 de setembro e quem assume de vez a faixa é Chocolate com Pimenta, obra estrelada por Murilo Benício, Mariana Ximenes e Priscila Fantin e também escrita por Walcyr Carrasco.

A estreia de Chocolate com Pimenta será no dia 26 de setembro, segunda-feira, e do dia 26 a 30, ela dividirá a faixa com O Cravo e a Rosa em uma exibição dobradinha. O folhetim só fica sozinho na transmissão da TV Globo a partir do dia 3 de outubro.

Na trama de Chocolate com Pimenta, uma garota, Ana Francisca, considerada um “patinho feio” chega a fictícia cidade de Ventura após perder o pai. Ela chama a atenção do rapaz mais bonito do colégio, Danilo, e começa a trabalhar na fábrica de chocolates da cidade como faxineira. Após ter seu romance com Danilo atrapalhado pela megera Olga, ela descobre que está grávida. Por isso, seu amigo Ludovico, dono da fábrica de chocolates, lhe oferece casamento como ajuda.

Assista o resumo feito pelo canal Viva durante reprise da novela e relembre:

