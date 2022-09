Eleições: quem são os candidatos a Governador RS 2022

Neste ano, a lista de concorrentes ao governo do Rio Grande do Sul tem dez nomes. Inicialmente, eram 11 candidatos a governador RS 2022, mas a Justiça Eleitoral indeferiu, no fim de agosto, as candidaturas do PCO, incluindo a de Paulo Roberto para o Palácio Piratini, “devido à inatividade do órgão partidário estadual”, segundo publicação do G1.

Dados de uma pesquisa do Real Time Data, divulgada no último dia 5 de setembro, dão conta de que a disputa está acirrada no estado. O ex-governador Eduardo Leite (PSDB) e o ex-ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni (PL) aparecem nas primeiras posições com 31% e 26% das intenções de voto, o que é considerado empate técnico.

Conheça os candidatos a governador RS 2022

Eduardo Leite (PSDB) – 45

A carreira política do ex-governador tucano Eduardo Leite começou em 2004 em Pelotas, quando foi eleito primeiro suplente da coligação. Passou pelo Conselho de Assistência Social da cidade, foi chefe de gabinete da prefeitura foi vereador, prefeito e chegou ao posto de chefe do Executivo estadual depois de vencer a eleição de 2018 no segundo turno.

Atualmente, Eduardo Leite é presidente do PSDB-RS e figura entre os principais candidatos a governador RS 2022. Em março, ele renunciou ao cargo de governador para tentar a vaga para presidente da República, mas acabou desistindo da disputa e agora quer retornar ao Palácio do Piratini. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Onyx Lorenzoni (PL) – 22

Lorenzoni é deputado federal, mas ganhou notoriedade depois de ter sido ministro do governo Bolsonaro. Em meio a uma série de transições, passou pela Casa Civil, pelo Ministério da Cidadania, pela Secretaria Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social antes de retornar à Câmara de Deputados.

Além disso, o ex-ministro já foi eleito deputado estadual duas vezes e chegou a concorrer como candidato a prefeito de Porto Alegre em 2004 e 2008. No entanto, não foi eleito. Atualmente, está em seu quinto mandato no Congresso. Onyx Lorenzoni é formado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Edegar Pretto (PT) – 13

O representante do PT entre os candidatos a governador RS 2022 apareceu em terceiro lugar na pesquisa do Real Time Data e está em seu terceiro mandato como deputado estadual. Com forte ligação aos movimentos sociais, ele é filho do fundador do MST e ex-deputado federal Adão Pretto, que morreu em 2009.

Edegar foi membro do Comitê Nacional Eles Por Elas, da ONU Mulheres, e coordenador do Comitê Gaúcho Eles Por Elas. Além de trabalhar contra a violência contra a mulher, ele atua também em prol da agricultura familiar, tendo criado a Frente Parlamentar em Defesa da Alimentação Saudável, em 2015. É formado em Gestão Pública.

Luis Carlos Heinze (PP) – 11

Heinze foi prefeito de São Borja e está no quinto mandato como deputado federal. Ele é produtor rural e Engenheiro Agrônomo. Em 2008, apresentou um projeto para que fosse retirada dos rótulos dos alimentos a indicação de que são transgênicos. O projeto foi rejeitado na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal.

Em abril de 2021, o deputado foi escolhido para ser suplente da CPI da Covid-19 e se posicionou favorável ao governo federal e ao uso de cloroquina e ivermectina no combate à doença. Heinze foi alvo de inquérito da Operação Lava Jato por suspeita de envolvimento com desvios de dinheiro.

Vieira da Cunha (PDT) – 12

Vieira da Cunha é procurador de Justiça do Rio Grande do Sul e é mais um entre os candidatos a governador RS 2022 que tem mandatos como vereador e como deputado estadual no currículo. Ele também já foi deputado federal e, em 2014, se candidatou ao governo, tendo ficado em quarto lugar na disputa com apenas 4,27% dos votos válidos.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no âmbito estadual, chegou ao posto de presidente da Assembleia Legislativa em 2004 e foi Secretário Estadual da Educação no governo de José Ivo Sartori. Na Câmara dos Deputados, já presidiu a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Roberto Argenta (PSC) – 20

Argenta é um grande empresário do setor de calçados e é formado em Ciências Contábeis pela UFRGS. Ele já foi vereador e prefeito de Igrejinha e deputado federal entre 1999 e 2003, tendo passado pelo MDB. PFL e PHS. Antes de estar entre os candidatos a governador RS 2022, Argenta ficou 20 anos afastado da política para cuidar dos negócios.

Segundo informações do jornal Correio do Povo, ele se declara “conservador inovador” e já revelou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) como presidente, apesar de ter declarado que não pertence a nenhuma ideologia política. Argenta é filho de pequenos agricultores e já trabalhou na roça com os pais, ainda na infância.

Ricardo Jobim (Novo) – 30

Advogado com atuação em Direito Penal, Direito Médico e Direito Civil, Ricardo Jobim é especialista em Processo Civil Brasileiro, além de professor universitário. O candidato já foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul OAB-RS, além de presidente da OAB de Santa Maria.

Além disso, Jobim é empresário do ramo de comunicação como sócio do jornal Diário de Santa Maria. Em 2004, concorreu como vice-prefeito da cidade de Santa Maria pelo PSDB e depois acabou se afastando da política. Jobim se filiou ao Novo em 2020 agora figura entre os candidatos a governador RS 2022 com apenas 1% das intenções de voto.

Rejane de Oliveira (PSTU) – 16

Única mulher entre os candidatos a governador RS 2022, é a primeira vez que Rejane concorre a um cargo eletivo. Professora aposentada da rede estadual, já foi presidente do Sindicado dos Professores duas vezes e é membro da Executiva Estadual e Nacional da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas)

Rejane já foi filiada ao PT e comandou greves em defesa do piso nacional e pelos direitos dos trabalhadores em educação. Por ter enfrentado o governo petista, foi destituída da direção do PT, segundo o site do PSTU, antes de pedir sua desfiliação. Ao lado dela na disputa como candidata a vice está Raquel Tremembé, uma indígena maranhense.

Vicente Bogo (PSB) – 40

Vicente Bogo já foi vereador e vice-prefeito de Santa Rosa, deputado federal constituinte e vice-governador do Rio Grande do Sul. Em 2002, se candidatou a senador pelo PSDB, mas não foi eleito. Além disso, atuou como presidente da Organização das Cooperativas do Estado do RS e foi consultor da prefeitura de Viamão.

Atualmente secretário do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), Bogo é articulista, graduado em Filosofia com pós-graduação em Educação, Filosofia Política e Sociologia. Professor universitário, também tem licenciatura em Ciências e Matemática e aparece com 0% das intenções de voto na pesquisa do Real Time Data.

Carlos Messalla (PCB) – 21

O ex-dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e trabalhador da estatal é militante da Unidade Classista e já foi candidato a vereador em Porto Alegre. No entanto, não se elegeu. Agora, é a primeira vez que ele concorre entre os candidatos a governador RS 2022 e, segundo o jornal O Nacional, quer quintuplicar o salário-mínimo estadual.

Como funcionário dos Correios, Messalla se declara anticapitalista e defende a reestatização de empresas como as Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a Companhia de Gás do Estado (Sulgás) e a Companhia Riograndense de Mineração (CRM).

Eleições 2022: cargos em disputa

Este ano, os brasileiros vão escolher representantes para cinco cargos. Além candidatos a governador RS 2022 e dos outros estados, serão eleitos presidente da República, senadores, deputados estaduais e deputados federais. Cada eleitor escolhe um candidato para cada cargo. De acordo com informações da Agência Senado, mais de 28 mil candidatos vão concorrer na eleição de 2022 em todo o país.

O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro e, caso seja necessário, o segundo turno tem data marcada para o dia 30 do mesmo mês. No entanto, somente os representantes para presidente e governador podem ir para o 2º turno, já que para os outros cargos são eleitos os candidatos mais votados.