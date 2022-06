Quando volta a novela Reis: produção bíblica retorna ainda em 2022

Julho é quando volta a novela Reis para as telinhas da Record. O último capítulo da segunda temporada da produção bíblica foi ao ar no começo de junho, então não vai demorar nem dois meses para que o público comece a acompanhar a atração novamente. O retorno de Reis vai trazer duas novas temporadas, que serão exibidas em sequência.

Quando volta a novela Reis na Record?

Dia 19 de julho é quando volta a novela Reis à programação da Record, segundo o jornalista Flavio Ricco, do R7. A data de estreia da nova trama do folhetim bíblico ainda não foi confirmada pela emissora, que só deve se pronunciar a partir do próximo mês. A produção dos novos capítulos está em andamento nos estúdios da Record e ganhou poucas novidades até o momento.

Ainda de acordo com o jornalista, Todas as Garotas em Mim e Reis não serão exibidas ao mesmo tempo. Por isso, o folhetim jovem vai finalizar sua primeira temporada um dia antes de quando volta a novela Reis às telinhas, em 18 de julho, uma segunda-feira.

É previsto que a partir de seu retorno, Reis exiba duas temporadas em seguida: primeiro A Rejeição e depois A Escolha. Após o final de A Escolha, Reis ganhará mais uma pausa na programação e retornará com uma nova temporada apenas em 2023.

Relembre como foi a abertura da segunda temporada e se prepare para a terceira:

Qual vai ser a história da próxima temporada

O que se sabe até então é que o próximo foco do folhetim será a queda do rei Saul e a ascensão de Davi ao trono. A história de Saul foi abordada na segunda temporada do folhetim. Personagem de Carlo Porto, Saul foi ungido por Samuel para comandar Israel, no entanto, o escolhido não recebeu a aprovação de todas tribos do povo israelita e a nação continuou dividida.

Davi chega à história mais tarde, quando Saul já está velho e começa a enlouquecer. O pastor de ovelhas é jovem, derrota sozinho o gigante Golias e se torna o escolhido por Deus para ser o novo governante de seu povo. No entanto, o rei Saul se nega a deixar o poder de lado e passa a perseguir o rapaz.

Após vencer os obstáculos que precisa enfrentar, Davi finalmente consegue chegar ao trono e se torna o primeiro rei a governar Israel como uma nação unificada e não separada entre tribos.

Elenco

A emissora ainda não soltou grandes informações sobre os próximos capítulos inéditos da atração. O que foi revelado por enquanto é que a trama terá o protagonismo de Gabriel Vivan e Cirillo Luna. Ambos viverão Davi, cada em uma faixa de idade do personagem.

Além disso, também aparecerão na história os atores Miguel Coelho, Maiara Walsh, Bruno Breves e Nicole Rosemberg, Caio Vegatti, Christine Fernandes, Juliana Boller e Paloma Bernardi.

A autoria da novela é de Raphaela Castro e a direção-geral ficou com Juan Pablo Pires. Meuri Luiza, Marcos Ferraz e Rodrigo Ribeiro também fazem parte do time de roteiristas, com Rodrigo Silva e Cristiane Cardoso na parte de pesquisa histórica da produção.

