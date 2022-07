Quantos anos tem Gabriel Sater, filho de Almir Sater

Intérprete de Trindade no remake da TV Globo, o filho de Almir Sater tem chamado a atenção do público. O ator já havia aparecido nas telas da emissora antes, mas foi com o remake de Pantanal que se tornou uma paixão entre os telespectadores. Informações como quantos anos tem Gabriel Sater, com quem ele é casado, quem é sua família, entre outras, são pesquisadas pelos fãs do folhetim o tempo todo.

Quantos anos tem Gabriel Sater da novela Pantanal?

Atual intérprete Trindade em Pantanal, 40 é quantos anos tem Gabriel Sater. O cantor e ator irá completar mais um ano de vida ainda em 2022, no mês de novembro. Ele nasceu em 1981 em São Paulo. Porém, cresceu em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, cidade natal de seu pai.

Gabriel é fruto do casamento de Almir Sater com Selene Albuquerque. Os dois foram casados entre os anos de 1980 e 1981 e se separaram quando Gabriel tinha apenas dois anos. A ex-esposa de Almir Sater não é artista e vive longe do mundo da fama. Às vezes ela aparece em cliques nas redes sociais do filho, como no dia das mães, em que o cantor a homenageou.

Gabriel é o mais velho entre os três filhos de Almir Sater, enquanto 40 é quantos anos tem Gabriel Sater, Ian Sater tem 28 anos e Bento Sater tem 25 anos de idade. Os dois são filhos de Ana Paula Sater, a atual esposa de Almir. Assim como Selene, ela também é discreta e fica longe dos holofotes. Ela é dona de uma padaria e confeitaria que fica localizada no Mercado de Pinheiros.

Carreira

A primeira vez que Gabriel Sater se apresentou sozinho em um palco foi aos 19 anos, quando participou do Festival Universitário da Canção de Campo Grande. Ele não ganhou a competição, mas conquistou o terceiro lugar. Em entrevista ao DCI, em março, o artista revelou que se interessava pela música desde a época do ensino médio, mas tinha dúvidas sobre o que devia fazer no futuro. Foi após um intercâmbio cultural nos Estados Unidos que Gabriel decidiu o que queria de fato seguir em sua carreira.

“Naquele momento começou a crescer dentro de mim, uma vontade imensurável de enveredar por um caminho musical profissional. Quando voltei do intercâmbio cheguei a fazer cursinho, pressionado por uma carreira mais ‘convencional’, mas nenhuma das opções era a escolha do meu coração. Esse tempo fora do Brasil, dedicado a estudos, música e muita reflexão, me mostrou o meu caminho”, contou o famoso.

Dois anos depois, o primeiro show solo de Gabriel ganhou vida. Ele apresentou temas instrumentais, releituras e canções autorais. O primeiro álbum de Gabriel Sater saiu quando ele estava com 24 anos de idade, em 2006, e foi intitulado Gabriel Sater Instrumental.

O primeiro papel de Gabriel nas telinhas veio anos depois, em 2014, quando ele estava com 33 anos. Na época, ele interpretou o personagem Viramundo em Meu Pedacinho de Chão, novela de Benedito Ruy Barbosa.

Gabriel Sater é casado?

O ator Gabriel Sater é casado com Paula Cunha, hoje sua empresária. Os dois são discretos e pouco aparecem lado a lado nas redes sociais, mas estão juntos há 16 anos. A dupla ainda não tem filhos, mas são pais de pets: cinco cachorros adotados.

O casal foi apresentado por conhecidos em comum. Paula era amiga dos produtores de Gabriel e acabou assistindo a uma apresentação do músico na época em que ele lançou seu primeiro álbum, em 2006. O famoso contou ao Extra , em junho de 2022, que foi seu trabalho na música que quebrou o gelo entre os dois.

O músico revelou também um fato engraçado da relação. Gabriel disse que Paula não deu bola para ele de primeira e ainda comentou que ele estava feio na foto de divulgação do show que ela assistiu. “Meus produtores na época não tinham uma visão estética muito boa”, brincou.

