Quando vai ser o Especial do Roberto Carlos 2022? O que sabemos

No desde 1974, o especial do Roberto Carlos é com certeza uma das atrações de fim de ano mais esperadas da televisão. Anualmente, o cantor faz um show com convidados e já prepara o público para o natal e a virada. A data de 2022 para a apresentação já está confirmada e tem três grandes nomes da música brasileira como convidados.

Quando vai passar o especial do Roberto Carlos de 2022?

O especial do Roberto Carlos de 2022 está confirmado pela TV Globo para o dia 23 de dezembro, a penúltima sexta-feira do ano. O horário ainda não foi revelado pela TV Globo, mas se a exibição seguir o padrão do ano passado, o show deve ir ao ar por volta da faixa das 22h00, depois da novela do horário nobre da emissora, que este ano é Travessia.

O dia 25 de dezembro de 1974 marcou a primeira vez em que o especial foi ao ar. Desde então, o show ocorre anualmente. Em apenas dois anos não foi realizada a gravação: em 1999, após a morte da esposa do cantor, e em 2020, devido a pandemia do covid-19.

Convidados

A TV Globo anunciou três convidados especiais para o show de Robertos Carlos este ano. Estarão presentes a cantora Maria Bethânia, o grupo Raça Negra e também a dupla Maiara & Maraisa.

Na versão do ano passado, o especial contou com diversos convidados como Sandy, Jota Quest, Fafá de Belém, Ivete Sangalo, Wanderleia e Erasmo Carlos. Um dos grandes amigos de Roberto Carlos, Erasmo faleceu aos 81 anos no dia 22 de novembro, no Rio de Janeiro.

Não foi revelado até o momento se o cantor e compositor será homenageado pelo amigo durante a apresentação anual. O anúncio oficial sobre o especial do Roberto Carlos em 2022 foi feito pela Globo no final de outubro, quase 1 mês antes da morte do cantor.

