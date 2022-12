Resumo da novela Travessia: 5 melhores momentos entre 19 e 24/12

O resumo da novela Travessia desta semana está cheio de emoções! O público vai acompanhar Sara (Isabelle Nassar) desmascarando Moretti (Rodrigo Lombardi) em frente de sua família, a audiência pela guarda de Tonho (Vicente Alvite) e uma nova briga entre Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves).

Sara encontra Moretti - Resumo da novela Travessia

No capítulo desta segunda-feira, 19, Sara vai até a casa de Moretti em busca de informações sobre Débora. Quem ouvirá a moça questionando o empresário sobre a loira será Guida (Alessandra Negrini), que a convidará para entrar em sua casa.

Ao ser questionado por Sara, Moretti dirá que o filho que Débora esperava não era ele. No entanto, a moça não se dará por satisfeita com a resposta e mostrará para Dante (Marcos Caruso) a mensagem que Débora mandou a Moretti, na época da gravidez.

Audiência por guarda de Tonho é realizada - Resumo da novela Travessia

A audiência pela guarda de Tonho (Vicente Alvite) começa no final do capítulo de segunda e se estende até a terça-feira, 20.

Diante do juiz, Brisa (Lucy Alves) dará algumas informações que podem impactar Moretti, de acordo com Helô (Giovanna Antonelli) e Yone (Yohama Eshima).

Quem vai tentar ajudar Brisa será Oto (Rômulo Estrela). O hacker pedirá a Juliana (Tabata Contri) o nome do Juiz para dar seu depoimento e não prejudicar a maranhense. Ele também conseguirá convencer sua amada a informar à advogada que concorda com o depoimento dele.

Ari apoia Guerra na licitação dos casarões

Se no começo da novela Travessia Ari (Chay Suede) lutava pela preservação dos casarões no Maranhão, agora ele estará justamente do lado oposto.

No capítulo de quarta-feira, 21 de dezembro, Cidália (Cássia Kis) dará a notícia para Guerra (Humberto Martins) de que a licitação dos casarões foi aberta. Ela ainda dirá ao patrão que acredita que Ari possa ser perigoso para os negócios.

No entanto, para a surpresa dos personagens, o arquiteto apoiará o projeto dos casarões de Guerra, deixando principalmente Talita (Dandara Mariana) chocada. Outra pessoa que ficará perplexa com a atitude do rapaz será Dante.

Ari tem irmão na novela Travessia? Núbia faz revelação

Ari leva a polícia até a casa de Brisa - Resumo da novela Travessia

Mesmo estando em vantagem em relação ao processo da guarda de Tonho, Ari continuará dificultando a vida da ex-noiva. No capítulo de quinta-feira, 22 de dezembro, o arquiteto vai se irritar com um vídeo publicado por Brisa em suas redes sociais e irá com a polícia até a casa da lavandeira, perguntando pelo garoto.

Ao ver que está tudo bem com o menino, Ari dispensará os policias. Marineide (Flávia Reis) aconselha Brisa a conter a raiva, em prol de Tonho.

No mesmo capítulo, o arquiteto descobrirá que o Juiz retirou a visita assistida e concedeu metade do Natal com Tonho para Brisa.

Brisa vai ter filho do Oto ou Ari em Travessia? Entenda mudanças na novela

Sara expõe gravação de Débora durante ceia de Natal na casa de Moretti - Resumo da novela Travessia

O destaque do resumo da novela Travessia da semana fica por conta de Sara. Ela será convidada por Guida para passar o natal com a família, mas armará um plano para expor Moretti na frente de todos.

O empresário obviamente ficará irritado com o convite feito por sua esposa, mas não conseguirá impedir que a moça compareça ao evento.

No capítulo de sábado, 24 de dezembro, acontecerá a ceia de Natal de família. A essa altura da trama, Sara terá resgatado a última mensagem de áudio enviado por Débora para Moretti antes do acidente que tirou sua vida. A amiga da loira colocará a gravação para todos os ouvirem, e Guida descobri que seu marido abandonou a loira grávida há vinte anos.

A partir daí, Moretti e Guida vão se separar e entrarão em uma guerra pelo divórcio.

Que horas começa a novela Travessia?

A novela Travessia vai ao ar de segunda a sábado, às 20h30, horário de Brasília, logo após a exibição do Jornal Nacional. Os capítulos costumam ter 1h de duração, mas podem durar mais ou menos tempo de acordo com a programação diária da emissora.

Os episódios ficam disponíveis para os assinantes do Globoplay após a exibição na TV. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

Travessia continua patinando na audiência. De acordo com informações do Olhar na TV, a trama de Glória Perez tem apenas 23,4 pontos de média até agora, se tornando a segunda pior audiência do horário das 21h, atrás apenas de Um Lugar ao Sol (2021).