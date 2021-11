Que horas começa a novela um Um Lugar ao Sol hoje, quarta-feira (24/11)

Quem acompanha a programação da Globo já percebeu que a novela da faixa das 21h sofre alteração de horário quando a TV Globo exibe alguma partida de futebol. Nesta quarta-feira isso irá acontecer novamente, sendo assim, confira que horas começa a novela Um Lugar ao Sol hoje, 24 de novembro de 2021.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

Um Lugar ao Sol terá início às 20h35 desta quarta-feira, 24 de novembro, logo após o Jornal Nacional, de acordo com a programação oficial da TV Globo. O capítulo de hoje terá cerca de 45 minutos. Em seguida começará o jogo do Brasileirão na Globo.

Para assistir o capítulo de hoje de Um Lugar ao Sol na hora que começar na TV Globo, basta sintonizar no canal por meio de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou usar a aba ‘agora na TV’ da Globoplay gratuitamente. Para utilizar a Globoplay é necessário ter uma conta registrada com o seu e-mail ou facebook.

Programação da TV Globo desta quarta-feira (24)

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – A Creche do Papai

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:35 Malhação – Sonhos

18:05 Nos Tempos do Imperador

19:15 Quanto Mais Vida Melhor

20:00 Jornal Nacional

20:35 é que horas começa Um Lugar ao Sol hoje

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Jornal da Globo

00:35 Conversa com Bial

01:15 Corujão Humor – Eu, a Vó e a Boi

02:00 Corujão II – Ponte dos Espiões

O que vai acontecer no capítulo de hoje

A TV Globo já liberou o resumo do capítulo desta quarta-feira, veja o que você vai assistir caso ligue a TV na hora que a novela Um Lugar ao Sol começar:

Christian/Renato ficará impactado com a notícia de que é pai de Luc e pedirá para Maria Fernanda para conversar melhor. Bárbara vai criticar Santiago pela falta de atenção e compreensão com Nicole. Antes de conhecer Luc, Christian/Renato pedirá para Maria Fernanda um tempo para que Bárbara possa digerir a perda do filho.

Maria Fernanda deixará claro a Christian/Renato que vai brigar para que Luc conheça o pai. Ilana e Breno entrarão em desacordo durante a consulta médica. Rebeca discutirá com Bárbara. Rebeca decidirá aceitar o convite de Felipe. Lara pedirá a Noca para não falar mal da escola perto de Marie. Christian/Renato ficará chocado ao entrar em casa e ver Maria Fernanda conversando com Bárbara.

