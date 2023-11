Que horas começa Mulheres Apaixonadas hoje, terça-feira - 28/11

A novela Mulheres Apaixonadas está prestes a deixar o Vale a Pena Ver de Novo e nesta terça-feira, 28, vai dividir a faixa de horário com sua substituta Paraíso Tropica.. Veja o horário de hoje e dos últimos capítulos da reprise do folhetim de Manoel Carlos.

Horário de Mulheres Apaixonadas hoje, 28 de novembro

A novela Mulheres Apaixonadas vai começar hoje às 17h35 (Horário de Brasília), logo após o capítulo de Paraíso Tropical. Enquanto o novo folhetim de Gilberto Braga e Ricardo Linhares terá espaço de apenas 30 minutos na faixa, a trama de Maneco terá a preferência por estar terminando e vai contar com 50 minutos.

A dobradinha vai continuar até o dia 1 de dezembro, próxima sexta-feira, dia que marcará a exibição do último capítulo da reprise de Mulheres Apaixonadas. A partir do dia 4, segunda-feira, Paraíso Tropical fica sozinha no Vale a Pena Ver de Novo, com início sempre por volta de 17h05.

Esta é a segunda reprise da trama estrelada por Christiane Torloni no Vale a Pena Ver de Novo, que também reexibiu o folhetim entre setembro de 2008 e fevereiro de 2009. Os capítulos da reedição para a faixa estão disponíveis para os assinantes da Globoplay atualmente, assim como a versão original na íntegra da novela de 2003.

Programação - Últimos capítulos de Mulheres Apaixonadas

28/11, Terça-feira: 17h35

29/11, Quarta-feira: 17h30

30/11, Quinta-feira: 17h45

01/12, Sexta-feira: 17h35

Resumo de Mulheres Apaixonadas - Últimos capítulos

A última semana de Mulheres Apaixonadas promete grandes emoções ao público, como a morte de Fred em uma tragédia orquestrada por Marcos, o casamento de Helena e Cesar, a revelação do teste de DNA de Salete e muito mais!

- Terça-feira - 28 de novembro

O capítulo desta terça-feira vai ser de tristeza para o casal Raquel e Fred, pois o rapaz será enganado por Dóris, que inventará uma mentira que seu irmão Carlinhos quer ver o rapaz, e assim o estudante será sequestrado por Marcos. O vilão ligará para a mulher, que desesperada marcará um ponto de encontro com a dupla para tentar salvar o jovem, mas o assunto não resolverá facilmente e terminará em tragédia.

Pouco antes de Raquel conseguir encontrar com o namorado e ex-marido, Fred tentará assumir o controle do veículo, que acabará caindo de uma ribanceira e matará os dois. A professora de educação física assistirá tudo de longe e gritará de dor e desespero.

Em outro núcleo de Mulheres Apaixonadas, Edwiges estará focada nos preparativos para o casamento com Claudio e avisará aos pais que a cerimônia será em breve e que eles passarão a lua de mel em Nova York. Falando em casamento, quem também subirá ao altar será Helena, que vai selar a união com o médico César. Ela avisará o ex-marido Téo que viverá com o amado na mansão dele e que por isso o músico pode voltar para o apartamento que era deles.

Por fim, no capítulo de terça, Sérgio vai visitar Heloisa na clínica e a mulher mostrará toda a sua fúria por ter sido internada.

*Resumo oficial da TV Globo e pode ter alteração da emissora sem aviso prévio.

- Quarta-feira - 29 de novembro

Após a morte de Fred, no capítulo de quarta-feira, a mãe dele, Leonora encontrará com alguns cadernos que pertenciam ao jovem que estarão cheios de poemas, declarações e palavras de amor para Raquel. Ela decidirá não ficar com eles e entregará tudo para a professora de educação física.

A vida de Téo estará cada vez melhor, ele vai mostrar para Laura o apartamento em que voltará a viver após a partida de Helena para a mansão de Cesar e pedirá para que a namorada vá viver com ele, o que ela aceitará.

Outro casal que estará feliz da vida será Diogo e Luciana, que até brincarão com a ideia de se casarem. E voltando ao casamento de Helena e César, o casal aparecerá no capítulo de quarta abraçando os convidados da cerimônia e Tereza aparecerá para cumprimentar o médico, apesar do climão, nenhum barraco surgirá disso.

No final do capítulo, Dóris vai abrir o coração e conversará com Estela sobre seus erros, a jovem sofrerá com as consequências de suas ações e acabará melhorando de atitude. Um exemplo de sua mudança será vista quando uma senhora pedir a ajuda a Dóris na rua e a mimada for gentil.

*Resumo oficial da TV Globo e pode ter alteração da emissora sem aviso prévio.

- Quinta-feira - 30 de novembro

No capítulo de quinta-feira, Estela e Pedro terão seu aguardado final feliz. A socialite vai doar suas joias para Dóris e se mudará de vez para o sítio do ex-padre. Chegando por lá, os dois se entregarão ao amor e finalmente acabarão na cama.

Quem também se dará bem e vai para na cama é o casal Cláudio e Edwiges, que após se casarem vão aproveitar a lua de mel. A mocinha então perderá a virgindade só após o casamento, assim como sempre sonhou.

Já Gracinha, grávida de Cláudio, aparecerá rapidamente na cerimônia e contará para Marta que descobriu que está esperando uma menina. A megera vai desprezar a moça e comemorará que a criança não é um menino e assim não levará o nome de seu filho. Por fim, Dóris será humilhada no hotel por Carlão, que arrastará a menina pelos cabelos até em casa.

*TV Globo não liberou resumo do penúltimo capítulo da reprise, texto baseado no resumo original de 2003 e em capítulo na íntegra disponível na Globoplay.

- Sexta-feira 1 de dezembro

O último capítulo da novela Mulheres Apaixonadas mostrará a aguardada formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves, que contará com momentos de alegria e emoção. A peça Romeu e Julieta comandada por Rodrigo será apresentada e o casal Clara e Rafaela dará um grande beijo na frente de todos.

A cerimônia também contará com um discurso de Santana, que tem se tratado para superar o vício em bebida, e Raquel, que fará uma homenagem a Fred com a leitura de um de seus cadernos e antes de sair do palco revelará que está esperando um filho do rapaz. Paulinha também será homenageada por tirar a melhor nota da escola e contará com a presença dos pais no palco.

Em meio a comemoração, Téo finalmente estará com os resultados do teste de DNA de Salete e terá confirmação que é mesmo o pai biológico da menina. Ele não perderá tempo e já tirará a garota dos braços da avó malvada, Inês, e levará a garota para morar com ele e Laura.

Quem também se dará bem será Lorena, que será apresentada a um amigo de Diogo, um homem mais jovem e muito bonito chamado Ricardo, que flertará com ela. Por fim, o capítulo terminará com todos os casais da novela se beijando e sorrindo de orelha a orelha.

*TV Globo não liberou resumo do último capítulo da reprise, texto baseado no resumo oficial original de 2003 e capítulo na íntegra disponível na Globoplay.

