Que horas começa o último capítulo de O Rei do Gado hoje – 2/6

Após sete meses de exibição, o público enfim vai se despedir de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo. O último capítulo irá ao ar nesta sexta-feira, 2 de junho, depois de Mulheres Apaixonadas. O desfecho da história será marcada pelo fim da rivalidade dos Berdinazzi e Mezenga e um grande casamento.

Horário do último capítulo de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo

O último capítulo de O Rei do Gado está marcado para começar às 17h35 desta sexta-feira, 2 de junho, de acordo com a programação oficial da TV Globo. O folhetim começa depois de Mulheres Apaixonadas, nova novela da faixa de horário.

Para conferir a transmissão ao vivo é bastante simples, é só sintonizar na TV Globo por meio de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Para quem preferir assistir online o último capítulo de O Rei do Gado, é possível usar a Globoplay, que permite na aba Agora na TV que qualquer usuário do site assista a programação do canal em tempo real, totalmente de graça. A única obrigatoriedade é ter uma conta gratuita por lá.

Em dobradinha com O Rei do Gado desde a estreia da reprise, a partir da próxima segunda-feira, 5 de junho, Mulheres Apaixonadas é exibida sozinha no Vale a Pena Ver de Novo e passa a ganhar capítulos de mais de uma hora invés dos atuais reduzidos de até meia hora.

Vai ter reprise do último capítulo?

As reprises exibidas nas tardes da Globo não ganham exibição aos sábados e por isso os último capítulos são transmitidos apenas uma vez nas telinhas. A dinâmica de lançar o último capítulo na sexta-feira e depois reprisá-lo no sábado é usado pela emissora somente nas novelas inéditas das 18h, 19h e 21h.

Caso perca a exibição de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo de hoje, para assisti-lo você vai precisar recorrer ao catálogo da Globoplay. Para isso, é necessário ser assinante de algum plano da plataforma streaming.

O que vai acontecer no final da novela?

Bruno Mezenga e Geremias Berdinazzi finalmente se entenderão e selarão as pazes entre as famílias no último capítulo da reprise de O Rei do Gado. O coração do personagem de Raul Cortez é amolecido depois que Bruno aparecer em sua casa para lhe entregar a medalha de honra de Bruno Berdinazzi, que estava enterrado no cafezal do rei do gado há vários anos.

Com o ponto final na briga de gerações entre as famílias, Geremias vai propor que os dois juntem suas terras e fortunas, designando os herdeiros. Após a conversa que sela a paz, Bruno convidará o tio para conhecer seu filho com Luana, o pequeno Felipe Berdinazzi Mezenga.

Geremias irá até a casa de Bruno e deixará Luana emocionada por ver que o marido e o tio agora se dão bem. O casca grossa também ficará emocionado ao conhecer o novo bebê da família.

No final do último capítulo de O Rei do Gado, os personagens vão prestigiar o casamento de Luana e Bruno. O casal fará uma grande festa na fazenda e terá convidados de ambos os lados, já que agora não há mais guerra entre as famílias.

