Madeleine está viva? Mariana tem esperanças de reencontro

Quando o acidente de avião que tirou a vida da mãe de Jove aconteceu na novela da TV Globo, o público levantou questionamentos sobre a possibilidade de a mulher ter sobrevivido. Agora que Mariana deixou o Rio de Janeiro e está no Pantanal, a matriarca quer saber se Madeleine está viva ou se não há mais nenhuma esperança de encontrar sua filha novamente. Na versão original do roteiro de 1990, a riquinha quase ficou viva.

Madeleine está viva na novela Pantanal?

Madeleine está viva ou morta na novela? Ao que tudo indica, a personagem morreu de verdade e não irá mais retornar à trama. A atriz Karine Teles já tem um novo projeto esperando por ela na HBO Max – a novela Segundas Intenções – e não há nenhuma pista no folhetim que mostre que Madeleine tem chances de estar viva.

A justificativa de José Leôncio para o desaparecimento completo de Madeleine e o piloto da aeronave é a presença de piranhas no rio. Depois que encontraram o avião do acidente, mas sem nenhum corpo para comprovar as mortes, o fazendeiro avaliou que os peixes devem ter acabado com todos os restos humanos após a tragédia.

O assunto voltou a ganhar foco nos novos capítulos da atração com a chegada da mãe de Madeleine ao Pantanal. A personagem de Selma Egrei conversou com Jove sobre Joventino, o Velho do Rio, e questionou se sua filha também poderia estar vivendo nas matas após seu desaparecimento.

O rapaz logo cortou as esperanças da avó e disse que acredita na morte da mãe. “Seu avô [Joventino] também nunca foi encontrado”, avalia Mariana, com esperanças. “Meu avô não está morto, está vivo. Ele escolheu viver no meio do mato”, logo justifica Joventino.

Versão original não teria morte de Madeleine

Madeleine está viva não é uma realidade na novela de 2022, porém, quase aconteceu na versão original do folhetim, em 1990. Na época, os planos do autor Benedito Ruy Barbosa eram que a patricinha sofresse um acidente. No entanto, a filha de Mariana sobreviveria.

Depois da queda, Madeleine estaria ferida e ficaria sob os cuidados do Velho do Rio. Com a nova realidade, ela deixaria de lado alguns de seus preconceitos e se tornaria mais consciente sobre a natureza. Para o azar dos fãs da novela que gostavam da personagem, isso não aconteceu porque a atriz Ítala Nandi precisou deixar o folhetim. Por conta disso, Madeleine acabou morrendo e deixou a produção.

Bruno Luperi tinha a chance de mudar o destino da personagem em 2022, mas preferiu repetir os passos da versão exibida na extinta Manchete.

Quem ainda vai morrer em Pantanal de 2022

Quem questiona se Madeleine está viva também deve querer saber quem mais vai se despedir da trama nos próximos capítulos da novela das 21h da TV Globo. Roberto, filho mais novo de Tenório e Zuleica, o próprio Tenório e José Leôncio vão deixar o folhetim no futuro.

O primeiro entre eles a morrer será Roberto, papel de Cauê Campos no remake. Na versão original, o rapaz era engolido por uma sucuri, mas nas cenas da TV Globo a morte do garoto será outra. De acordo com Patrícia Kogut do O Globo, Roberto será assassinado pelo matador de aluguel Solano. A mudança acontece para deixar uma mensagem de preservação cultural ao público e não vilanizar o animal.

Por isso, nesta versão, o jovem será afogado pelo matador quando fizer perguntas sobre o atentado contra a vida de Zé Lucas. Solano vai se preocupar em ser pego pelo crime de quase matar o primogênito de Zé Leôncio e assassinará o rapaz.

Depois de algum tempo da morte de Roberto, na reta final do folhetim, será a vez de Tenório se despedir da trama. O personagem de Murilo Benício será assassinado por Alcides, caso os acontecimentos da versão de 1990 sejam repetidos. O peão vai se vingar do rival por ter sido castrado e enfiará uma lança na barriga do vilão.

Por último, quem também morre é José Leôncio. O fazendeiro estará com a saúde debilitada e no último capítulo sofrerá um infarto fulminante. Após a morte, ele fica cara a cara com o velho do rio e então assumirá o lugar do pai como o novo guardião da região.

Leia também

Com quem Irma fica em Pantanal de 1990 e como será remake