Que horas começa Pantanal hoje: resumo desta segunda-feira (19/09/22)

A novela Pantanal está na reta final, então veja tudo o que deve acontecer no capítulo desta segunda-feira

Às 21h55, horário de Brasília, é que horas começa Pantanal hoje. No capítulo desta segunda-feira, 18, Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) vão até a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) avisá-lo que Solano (Rafa Sieg) realmente estava armado. O fazendeiro se sentirá culpado e pedirá desculpas para Zefa (Paula Barbosa).

Que horas começa Pantanal hoje na Globo?

Pantanal começa às 21h55, horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional. A trama terá 1h05 de duração, ficando no ar até às 23h05.

Solano será desmascarado no capítulo de hoje. Marcelo e Guta encontram uma arma nos pertences do assassino e decidem avisar José Leôncio, que havia duvidado da palavra de Zefa. Envergonhado, ele se desculpará com a empregada doméstica. Irma (Camila Morgado) também deixará todos preocupados ao dizer que Solano mentiu quando disse que iria para Aquidauana. Enquanto isso, Muda (Bella Campos) diz a Juma (Alanis Guillen) que pressente morte na fazenda.

Será também nesse capítulo que Solano fugirá para a tapera de Juma. No entanto, a menina-onça chegará no local para confrontar o bandido. No instante em que Solano vai sacar a arma, as luzes da tapera se apagam por completo.

Na fazenda de Tenório (Murilo Benício), Zuleica (Aline Borges) acusa o marido de sentir ciúmes de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

A trama de Bruno Luperi já está na reta final. Pantanal termina em 7 de outubro, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. Até lá, o público ainda vai assistir mais três mortes de personagens, o nascimento da filha de Juma (Alanis Guillen) e o desfecho das histórias dos pantaneiros.

Um dos momentos da reta final mais esperados pelo público era a castração de Alcides (Juliano Cazarré), mas a cena não irá acontecer. Conforme antecipado pelo Notícias da TV, Tenório (Murilo Benício) vai estuprar o peão como uma forma de vingança – a violência sexual ficará subentendida para o público.

Haverá também o casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) no último capítulo da trama. Depois de tantos anos de união, o fazendeiro finalmente vai expressar seu amor pela dona de casa e a pedirá em casamento. A cerimônia também celebrará o amor de Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa) e Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia), além de contar com a presença de Cristiana Oliveira, Sérgio Reis, Ingra Lyberato e Giovanna Gold, atores da primeira versão da trama exibida na TV Manchete.

Qual novela vai substituir Pantanal?

Travessia é a novela que vai substituir Pantanal. A trama é de autoria de Gloria Perez e entra no ar em 10 de outubro, segunda-feira, na faixa das 21h.

A novela terá como tema a revolução tecnológica na sociedade. A história começa com Brisa (Lucy Alves), uma mocinha que vive no Maranhão com o namorado Ari (Chay Suede). Sua vida muda quando um grupo de adolescentes de Portugal usa a tecnologia deep fake para colocar seu rosto em um vídeo de uma sequestradora de crianças.

As imagens viralizam e fazem com que a protagonista sofra um linchamento na vizinha. Agora, ela terá que provar que o vídeo e falso e que ela é inocente. Quem chega para ajudá-la é Oto (Rômulo Estrela), um hacker que acaba se apaixonando por Brisa.

Já Ari não vai gostar nada da aproximação dos dois. Vilão da história, ele também fará par romântico com Chiara (Jade Picon), influenciadora digital que também será vítima de fake news e antagonista de Brisa. A novela também abordará a relação do personagem Chay Suede com a mãe, vivida por Drica Moraes, que é obcecada pelo próprio filho.

Humberto Martins, Cássia Kis, Rodrigo Lombardi, Vanessa Giácomo, Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Luci Pereira, Grazi Massafera e Aílton Graça saõ outros nomes presentes no elenco.